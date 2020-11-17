IOC Başkanı Bach'tan Olimpiyat açıklaması - Son Dakika

IOC Başkanı Bach'tan Olimpiyat açıklaması

17.11.2020 10:12
IOC Başkanı Bach'tan Olimpiyat açıklaması, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları'nı izleyicilere açık olarak gerçekleştirmek istemelerine rağmen en büyük önceliklerinin, seyircilerin ve sporcuların güvenliği olduğunu söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları'nı izleyicilere açık olarak gerçekleştirmek istemelerine rağmen en büyük önceliklerinin, seyircilerin ve sporcuların güvenliği olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenmesinin ardından ilk kez Japonya'yı ziyaret eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, dün ülkenin Başbakanı Yoshihide Suga ile görüştü. Bach, daha sonra Tokyo Valisi Yuriko Koike'yle ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Bach, olimpiyatları izleyicilere açık bir şekilde gerçekleştirme arzusunda olduklarını, buna rağmen önceliklerinin seyirci ve sporcuların güvenliği olduğunu da vurgulayarak, "Elbette Olimpiyat Oyunları'nın her paydaşı, etkinliğin dolu sahalarda, tam kapasiteli stadyumlarda yapılmasını ister" diyen Bach, "Ancak IOC'nin ve organizasyon komitesinin en önemli önceliği daha önce olduğu gibi sporculara ve izleyicilere güvenli bir ortam sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Japonya örneği

Bach, Japonya'da mevcut kısıtlamalara rağmen seyircili spor müsabakalarının düzenlenmesini, olimpiyatların da güvenli bir şekilde yapılabileceğine dair olumlu bir örnek olarak gösterdi. Buna rağmen olimpiyatlarda durumun ne olacağını söylemek için henüz erken olduğunun altını çizen Bach, dev organizasyonun açılışına kadar korona virüs test sistemlerinin ve aşıların daha da geliştirilebileceğini söyledi. Bach, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, mümkün olan en fazla sayıda katılımcının aşılanması için gereken çabayı göstereceklerini kaydetti. IOC'nin aşılama masraflarının bir kısmını karşılayabileceğini belirten Bach, denizaşırı ülkelerden gelen seyircilerin Japonya'ya girişlerinde aşı şartı aranıp aranmayacağı konusunda ise yorum yapmadı.

Kısıtlı seyirci

Başkan Bach ayrıca, müsabakalara sınırlı sayıda seyirci kabul edilebileceğini belirterek, buna rağmen makul sayıda izleyicinin oyunlara katılabileceğine inandığını söyledi. IOC'nin birinci önceliğinin sporcu ve katılımcılara güvenli bir ortam sunmak olduğunun altını çizdi.

Yoğun gündem

Dört günlük ziyaret kapsamında geçtiğimiz pazar günü Japonya'ya gelen Thomas Bach, dün ilk olarak Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından Bach ve Suga, olimpiyatların önceden de planlandığı üzere 2021'de yapılacağını açıklamıştı. Bach, gün içinde önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşerek olimpiyatlar konusundaki emeklerinden ötürü 'Olimpiyat Nişanı' takdim etmişti. - TOKYO

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat, Tokyo, Bach, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor IOC Başkanı Bach'tan Olimpiyat açıklaması - Son Dakika Spor


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