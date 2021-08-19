Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) spor hekimliği üzerine düzenlediği iki kurs, kasım ayında Türkiye'de yapılacak.
IOC'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 12. IOC İleri Düzey Takım Doktoru Kursu, 1-3 Kasım, 10. IOC Olimpik Sporcuların Kardiyovasküler Değerlendirmesi Kursu ise 4-5 Kasım tarihlerinde Conrad Istanbul Bosphorus Oteli'nde gerçekleştirilecek.
Kayıtlar internet üzerinden alınacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › IOC'nin spor hekimliği kursları İstanbul'da yapılacak - Son Dakika Spor