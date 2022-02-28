IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası organizasyonlara davet edilmemesini istedi - Son Dakika
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IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası organizasyonlara davet edilmemesini istedi

28.02.2022 18:15
IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası organizasyonlara davet edilmemesini istedi

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası spor federasyonlarına, Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), uluslararası spor federasyonlarına, Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

IOC'den yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'tan sporcuların spor etkinliklerine katılmayı sürdürebileceği ancak Ukraynalı birçok sporcunun ülkelerindeki mevcut savaş nedeniyle bunu yapamayacağı hatırlatılarak, durumun Olimpiyat Hareketi'ni ikilem içine soktuğu belirtildi.

Durumu dikkatle değerlendiren IOC İcra Kurulu'nun şu kararları aldığı ifade edildi:

"Küresel çaptaki spor müsabakalarının dürüstlüğünü korumak ve tüm katılımcıların güvenliği için uluslararası spor federasyonları ve spor etkinliği organizatörlerine, Rus ve Belaruslu sporcu ve yetkilileri, uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri tavsiye edildi. IOC, bunun organizasyonel veya yasal sebeplerle kısa sürede mümkün olmadığı durumlarda ise söz konusu ülkelerden sporcu, takım veya spor görevlilerinin, Rusya ya da Belarus adıyla temsil edilmemesini sağlamak için ilgili federasyon ve organizatörleri ellerinden gelen her şeyi yapmaya şiddetle teşvik eder. Rus veya Belarus vatandaşları, ister bireysel ister takımca sadece tarafsız sporcular ya da tarafsız takımlar olarak yarışmalara kabul edilmelidir. Yarışmalarda da bu iki ülkeye ait hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş kullanılmamalıdır."

Ayrıca geçmişte Rus hükümeti tarafından Olimpiyat Ateşkesi ve Olimpiyat Sözleşmesi'nde yapılan ihlaller göz önünde bulundurularak, 2001'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014'te ise Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Çernişenko ve Kremlin İdari İşler Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak'a verilen Olimpiyat Nişanı'nın çekilmesine karar verildi.

IOC İcra Kurulu, 25 Şubat'ta yayımladığı "Rusya ve Belarus'ta herhangi bir spor etkinliği düzenlememesi" konusundaki acil tavsiyesini de yineledi.

Ukrayna'ya insani yardım çabalarını sürdüreceğini taahhüt eden IOC İcra Kurulu, bir dayanışma fonu kurulduğu bilgisini de verdi.

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Olimpiyat, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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