IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun - Son Dakika
Son Dakika Spor IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun - Son Dakika Spor

IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun

6 saat önce

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

IOC Sporcu Komisyonu, olimpiyatların ertelenmesinden memnun, System.String[]

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sporcu Komisyonu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Komisyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan erteleme kararının spor camiası tarafından desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, sporcuların bu süreçte sağlık durumlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:04 Kaynak: AA

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