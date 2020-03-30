IOC, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı. - Son Dakika

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IOC, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.
6 saat önce
IOC, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.
IOC, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:12 Kaynak: AA
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