Son Dakika › Spor › IOC Üyesi Hayley Wickenheiser'dan olimpiyat hazırlıklarına eleştiri Açıklaması - Son Dakika Spor
IOC Üyesi Hayley Wickenheiser'dan olimpiyat hazırlıklarına eleştiri Açıklaması
6 saat önce
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam etmesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Hayley Wickenheiser, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarının devam etmesini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sorumsuzluk olarak nitelendirdi.
Twitter hesabından açıklama yapan Kanadalı Wickenheiser, "IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını." ifadelerini kullandı.
Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:50 Kaynak: AA
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Bir süper taşıyıcı virüsü 500-600 kişiye bulaştırabilir Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 65 yaş üstüne maske ve kolonya ücretsiz dağıtılacak