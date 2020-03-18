IOC üyesinden olimpiyat tepkisi! "Sorumsuzca..." - Son Dakika
Son Dakika Spor IOC üyesinden olimpiyat tepkisi! 'Sorumsuzca...' - Son Dakika Spor

IOC üyesinden olimpiyat tepkisi! "Sorumsuzca..."

13 dakika önce

Twitter hesabından açıklama yapan Kanadalı Wickenheiser, "IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur.

IOC üyesinden olimpiyat tepkisi!

Twitter hesabından açıklama yapan Kanadalı Wickenheiser, "IOC'nin olimpiyatları düzenleme konusundaki ısrarı, insanlık açısından duyarsızlık ve sorumsuzluktur. Önümüzdeki 24 saat içinde neler olacağını planlayamazken, bırakın 3 ay sonra ne olacağını." ifadelerini kullandı.


Koronavirüsün atletler dahil herkes için büyük bir problem olduğunu belirten Wickenheiser, "Olimpiyat oyunları, dünyadaki en büyük spor faaliyeti. Ama bu kriz olimpiyatlardan daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:40 

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