IOM'dan Arakanlı mülteciler için 128 milyon dolar yardım çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde etnik ayrımcılık ve şiddet nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için 128 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin dün Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlılar ile mültecilere ev sahipliği yapan bölgedeki vatandaşlar için en az 881 milyon dolar gerektiğine dair açıklamasının ardından bu çağrının yapıldığı belirtilerek, "Bangladeş hükümeti ve uluslararası camianın mültecilere yönelik insani yardımının yanı sıra Arakanlıların, Myanmar'a güvenli bir şekilde dönene kadar ihtiyaç duyduğu insani yardımlar hala çok fazladır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda IOM'un, Cox's Bazar'daki Arakanlı mülteciler ve bölgedeki mültecilere cömertçe ev sahipliği yapan Bangladeşlilerle birlikte yaklaşık 1,4 milyon kişi için 128 milyon dolar yardım çağrısı yaptığı bildirildi.

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde dünyanın birçok bölgesinde insani krizlere şahit olmamıza rağmen, Arakanlı mültecileri unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Vitorino, Arakanlı mültecilerin anavatanlarına güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşünün sağlanması için uluslararası camianın sürdürülebilir çözümleri desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloch, dün BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında, Cox's Bazar'daki Arakanlı mülteciler ve şehirde mültecilere ev sahipliği yapan vatandaşlar için en az 881 milyon dolar gerektiğini açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.