IOM'dan Arakanlı mülteciler için 128 milyon dolar yardım çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

IOM'dan Arakanlı mülteciler için 128 milyon dolar yardım çağrısı

30.03.2022 18:47
IOM'dan Arakanlı mülteciler için 128 milyon dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde etnik ayrımcılık ve şiddet nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için 128 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde etnik ayrımcılık ve şiddet nedeniyle ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar için 128 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin dün Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakanlılar ile mültecilere ev sahipliği yapan bölgedeki vatandaşlar için en az 881 milyon dolar gerektiğine dair açıklamasının ardından bu çağrının yapıldığı belirtilerek, "Bangladeş hükümeti ve uluslararası camianın mültecilere yönelik insani yardımının yanı sıra Arakanlıların, Myanmar'a güvenli bir şekilde dönene kadar ihtiyaç duyduğu insani yardımlar hala çok fazladır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda IOM'un, Cox's Bazar'daki Arakanlı mülteciler ve bölgedeki mültecilere cömertçe ev sahipliği yapan Bangladeşlilerle birlikte yaklaşık 1,4 milyon kişi için 128 milyon dolar yardım çağrısı yaptığı bildirildi.

IOM Genel Direktörü Antonio Vitorino, "Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde dünyanın birçok bölgesinde insani krizlere şahit olmamıza rağmen, Arakanlı mültecileri unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Vitorino, Arakanlı mültecilerin anavatanlarına güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşünün sağlanması için uluslararası camianın sürdürülebilir çözümleri desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloch, dün BM'nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında, Cox's Bazar'daki Arakanlı mülteciler ve şehirde mültecilere ev sahipliği yapan vatandaşlar için en az 881 milyon dolar gerektiğini açıklamıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

YORUMLAR
500
AB'den Arakanlı mültecilere 'insani yardım' AB'den Arakanlı mültecilere 'insani yardım' BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı BM, Arakanlı mülteciler için en az 881 milyon dolar yardım çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Myanmar, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel IOM'dan Arakanlı mülteciler için 128 milyon dolar yardım çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:59:51. #1.12#
SON DAKİKA: IOM'dan Arakanlı mülteciler için 128 milyon dolar yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement