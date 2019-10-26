Radyo Kontrollü Model Yatlar Uluslararası 1 Metre (IOM) Türkiye Şampiyonası, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devam ediyor.

Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde, Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 22 sporcu katılıyor.



Türkiye Yelken Federasyonu Yarış Kurulu Başkanı Murat Evlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün yarışlarını tamamladıklarını ve ikinci startını verdiklerini söyledi.

Evlek, havanın yarış için gayet uygun olduğunu ifade ederek, "Bugün de güzel havayla saat 17.00'ye kadar yarışlarımızı yapacağız. Bugün ve yarınki yarışların sonunda da puanlamaları yapıp dereceye giren sporcuları belirleyeceğiz." dedi.

Tekirdağ Yelken Kulübü önünde, uzaktan kumandayla teknelerini yönlendiren sporcular arasında çekişmeli mücadele yaşandı.



Şampiyona yarın sona erecek.