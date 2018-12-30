İos 12.1.2 Güncellemesinden Sonra Bazı İphone'ların Wi-Fi'ları Çalışmamaya Başladı

iOS 12.1.2'nin hücresel veriyi bozmasının ortaya çıkmasının ardından aynı güncellemenin Wi-Fi'ı da bozduğu ortaya çıktı.

iOS 12.1.2 güncellemesi yayınlandıktan sonra bazı kullanıcılar iPhone'larının hücresel verilerinin çalışmaz hale geldiğini bildirdi. Bu kullanıcılar dünya ile iletişimlerini yine de Wi-Fi üzerinden kurabiliyorlardı ancak ortaya çıkan yeni iddialara göre bazı kullanıcıların hem hücresel verileri hem de Wi-Fi'ları artık çalışmıyor.









"iPhone'umu iOS 12.1.2'ye güncellediğimden beri hücresel veri ve WiFi bağlantısı sorunları yaşıyorum !!! Tamamen para ve zaman kaybı!"



Apple'ın yayınladığı yeni iOS güncellemesinin hem hücresel veriyi hem de Wi-Fi'ı kullanım dışı bırakması birçok kullanıcının canını sıkmış durumda zirâ bu kullanıcılar cihazları için yayınlanacak sistem güncellemesini hem Wi-Fi'ları hem de mobil internetleri kullanılamaz durumda olduğu için ancak iTunes üzerinden bir bilgisayar yordamıyla alabilecekler.









Apple'ın Türkiye'deki kullanıcılarının hücresel verilerini kullanamamaları sorununu çözmek için yayınladığı iOS 12.1.2 güncellemesi bu sorunu dünya geneline dağıttı. Apple'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak kullanıcılar arasında bazı çözüm yöntemleri türedi. Bazı kullanıcıların belirttiğine göre öncelikle Wi-Fi ile aramayı kapatmak ve sonrasında hücresel veriyi "ses ve veri"den sadece "veri"ye getirmek problemi çözüyor.

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