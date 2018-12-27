Son Dakika Haberleri: İos 12.1.2 Hücresel Veri Kesintilerine Sebep Olduğu Bildiriliyor

İos 12.1.2 Hücresel Veri Kesintilerine Sebep Olduğu Bildiriliyor

1 saat önce

iOS 12.1.2 Yükleyenler için Kötü Haber, Hücresel Veri Kesinti Yaşayabilirsiniz!

İos 12.1.2 Hücresel Veri Kesintilerine Sebep Olduğu Bildiriliyor, System.String[]
iOS 12.1.2 Yükleyenler için Kötü Haber, Hücresel Veri Kesinti Yaşayabilirsiniz!


iOS 12.1.2 Hücresel Veri Kesintilerine Sebep Olduğu Bildiriliyor.

Apple'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan 12.1.2 iOS güncellemesi, düzeltmenin çözmekten daha fazla soruna neden oluyor gibi görünüyor.

Twitter'daki birden fazla kullanıcı, iOS güncellemesinin, hücresel verileri keserek telefonlarını kapatmasından şikayet ediyor.


İlk olarak  Forbes tarafından rapor edilen sorun sonrasında şimdi Twitter'da, iPhone'larının iOS'un en son sürümüne güncelledikten sonra hücresel verilere bağlanamamalarına ilişkin çok sayıda şikayet yer alıyor.

Thanks @Apple @AppleSupport for the Christmas present…since updating my iPhone to iOS 12.1.2 I can't access cellular data. I reset my device and now I can't activate it anymore. No Service. Your better fix this in an update soon! ??

— Alex (@realalex_6) 22 Aralık 2018

@iPhone_News Anyone else having Wi Fi connection issues after iOS 12.1.2 update yesterday besides me!!??

— Chad Colliflower (@MRI3t) 18 Aralık 2018

Experiencing this myself, no connection to cellular data. You have a paper weight once you leave wifi. If you are using an iPhone I would recommend NOT updating to iOS 12.1.2 #iphone #iosupdate https://t.co/9KlAvAJpsK

— Alberta Mortgage Professionals (@albertamtgpros) 23 Aralık 2018

Apple Support Twitter hesabında, hücresel veri sorunuyla ilgili yardım almak isteyen kullanıcıların bulunduğu birden fazla iş talebi var. destek Hesabı, taşıyıcı ayarlarını yeniden başlatmaları ve güncellemeleri için yönlendiriyor gibi görünüyor.

Forbes'e göre, Apple, bu güncellemeyi – bağlantıyı Türkiye'de en yeni iPhone modellerinde bağlantı sorununu çözmek için ilk kez yayınladı. Ancak düzeltme güncellemesi,  her şeyi daha da kötüleştirmiş görünüyor:

Dünya genelinde ise kullanıcılar, birden fazla iPhone modelinde, görünüşe göre hücresel ağlarına erişemiyorlar.

iOS 12.1.2 Hücresel Veri Kesintilerine Sebep Oluyor.


Mashable

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:14 Kaynak: Teknotalk.com

Twitter, Forbes, Apple, Teknoloji
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