İos 12.2 İndir, Apple News+, Animoji ve Akıllı Tv'ler İçin Airplay 2

Apple iOS 12.2 sürümünü yayınladı!

Apple iOS 12.2 sürümünü yayınladı!





Apple yazılım odaklı keynote 2019 etkinliği sonrasında iOS 12.2 sürümünü yayınladı. Akıllı TV'ler için yeni Apple News +, Animoji ve AirPlay 2 ile iOS 12.2 ile birlikte geliyor. iOS 12.2 indir.



En yeni özellikler bu sürümde. Apple bu hafta yeni iPad Air, iPad mini ve güncellenmiş AirPods sürümüyle aynı tarihe denk gelen Apple, iOS 12.2'yi piyasaya sürmüş oldu.



Yeni AirPod'ların çalışması için gerekli bir güncellemenin yanı sıra iOS 12.2; seçkin akıllı TV'ler için AirPlay desteği ve iPhone X ya da daha yeni modelleri için yeni Animoji de dahil olmak üzere birçok önemli yeni özelliğe sahip.



Bu yılın başlarında söz verildiği gibi, iOS 12.2, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi markalardan akıllı TV'lerde video, müzik, fotoğraf ve sunum akışı için AirPlay 2 desteğini devreye sokuyor. Ayrıca iOS 12 aynı zamanda akıllı TV'ler için HomeKit desteğini de ekliyor.



iMessage'da çıkartma olarak göndermek veya FaceTime çağrıları sırasında kullanmak üzere dört yeni Animoji var: zürafa, köpekbalığı, baykuş ve yaban domuzu.



Animoji yalnızca iPhone X ve daha yeni cihazlar için kullanılabilir.



Apple News sonunda Kanada'da İngilizce, Fransızca ya da her ikisinin bir karışımı olan makalelerle birlikte sunuluyor.iOS 12.2 aynı zamanda duyurulmuş Apple News + servisini normal Apple News uygulamasına ekliyor.



Apple ayrıca iMessage'daki sesli mesajların ses kalitesini de artırdı. Önceki sesli mesajlarda paslı bir AMR ses kodeği kullanıldığında, iOS 12.2 daha net bir ses için yeni bir Opus codeki ile ses kalitesini artırdı.



Özetle iOS 12.2 böyle, detaylar ise aşağıda!



iOS 12.2 dört yeni Animoji içerir. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.

Animoji



iPhone X ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) ve iPad Pro 11 inç için dört yeni Animoji: baykuş, yaban domuzu, zürafa ve köpek balığı



AirPlay



TV denetimlerine hızlı erişim sağlamak için Denetim Merkezi'nde ve Kilitli Ekranda TV denetimleri

Videolar için çoklu görev AirPlay özelliği, diğer uygulamalarda dolaşmanıza ve AirPlay'i kesintiye uğratmadan aygıtınızda yerel olarak diğer kısa biçimli ses ve video dosyalarını çalmanıza ve oynatmanıza izin verir

AirPlay çıkışları artık içerik türlerine göre gruplanır ve içerikleri hangi aygıtta oynamak istediğinizi daha hızlı bulmanızı sağlar



Apple Pay



Apple Pay Cash müşterileri artık Visa bank kartlarını kullanarak banka hesaplarına anında para aktarabilirler

Wallet uygulaması artık Apple Pay kredi ve banka kartı işlemlerini kartın hemen altında görüntüler



Ekran Süresi



Atıl süre haftanın her günü için farklı bir zamanlama ile ayarlanabilir

Yeni bir anahtar ile uygulama sınırları geçici olarak kolayca açılıp kapanabilir



Safari



Kimlik bilgileri Otomatik Parola Doldurma ile doldurulduktan sonra web sitelerine giriş otomatik olarak gerçekleşir

Uyarılar artık şifrelenmiş web sayfaları yüklenirken görünür

Parmak izi değişkeni olarak kullanılma olasılığını engellemek için süresi dolmuş İzleme standardı desteğini kaldırır; Akıllı İzleme Önleme, artık saptanmış olarak siteler arası izlemeye karşı korur

Akıllı Arama Alanı sorguları, arama önerileri yanındaki ok simgesine dokunarak değiştirilebilir



Apple Music



Göz At sekmesi tek bir sayfada daha fazla içerik göstererek yeni müzikleri, listeleri ve daha fazlasını keşfetmenizi sağlar



AirPods



Yeni AirPods (2. nesil) için destek ekler



Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.Bu güncelleme:



ABD, Birleşik Krallık ve Hindistan için Harita'ya Hava Kalitesi İndeksi desteği ekler

Ayarlar'da aygıtınızın garanti süresinin bitmesine ne kadar kaldığını gösteren bilgi ekler

iPhone 8 ve daha yenisi, iPad Pro 12.9 inç (3. nesil) veya iPad Pro 11 inç için kullanıcının AT&T 5G Evolution ağının kullanılabilir olduğu bir bölgede olduğunu belirten bir "5G E" simgesi görüntüler

Mesajlar'da ses kaydı kalitesini iyileştirir

iOS'teki Apple TV Remote uygulamasının kararlılığını ve performansını iyileştirir

Bazı cevapsız aramaların Bildirim Merkezi'nde görünmesine engel olan bir sorunu giderir

Eylem gerektirmeyen işaret bildirimlerinin Ayarlar'da görünmesine neden olabilen bir sorunu ele alır

Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı'ndaki saklama alanı çubuk grafiğinde bazı büyük uygulamaların saklama alanı büyüklüğünün, Sistem kategorisinin ve Diğer kategorisinin hatalı olabildiği bir sorunu ele alır

Arabada Bluetooth aygıtına bağlandıktan sonra Sesli Mesajlar'ın kayıtları otomatik olarak çalmasına neden olabilen bir sorunu giderir

Sesli Mesajlar'ın kayıtları yeniden adlandırmasını geçici olarak engelleyebilen bir sorunu çözer



Apple yazılım güncellemelerinin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için lütfen şu web sitesine gidin Açıklaması

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Derin Göğüs Dekoltesiyle Olay Oldu

Çarpışma'ya Seyir Değiştirecek Transfer! Oyuncu Zafer Ergül Kadroya Dahil Oldu

Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti