iOS 13.1.1 Yayınlandı, Hızlı Pil Tüketimi ve Siri Sorunları Giderildi

Apple, iOS 13 için güncelleme yayınladı, Bu güncellemede Hızlı Pil Tüketimi ve Siri Sorunları Giderildi

Apple en son iPhone modellerinin işletim sistemindeki hataları düzeltmek için yoğun çaba sarfediyor. En son olarak iOS 13.1.1 Güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme de özellikle iOS 13'ten sonra bataryaları hızla tükenen kullanıcılar yeni güncellemeyi kesinlikle yapmaları gerekiyor.



Teknoloji devi, birçok göze çarpma problemini çözen bir iOS 13.1.1 güncellemesi (artı ilgili bir iPadOS 13.1.1 sürümü) yayınladı. Bu sorunlardan en en önemlisi pil tüketimi ile ilgili olan bir diğeri ise Siri'nin iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'taki istekleri tanımlamadaki sıkıntılardı.



Ayrıca cihazınızı yedekten geri yükleme ile ilgili sorunları da gideriyor. Bu nedenle verilerinizi korumak istiyorsanız bu güncellemeyi atlamak istemeyebilirsiniz.



Diğer düzeltmeler, üçüncü taraf klavye uygulamaları, yavaş anımsatıcıları senkronize etme ve ortaya çıkan Safari güvenlik açıklarıyla ilgili. Teknik olarak küçük ama önemli bir güncelleme…



iOS 13.1.1 iPhone'unuz için hata düzeltmeleri ve geliştirmeler içerir. Bu güncelleme:



iPhone'un yedeklemesini geri yüklemesini engelleyebilecek sorunları giderir.

Pilin daha çabuk bitmesine neden olabilecek bir sorunu giderir.

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro'daki Siri isteklerinin tanınmasını etkileyebilecek bir sorunu giderir.

Safari, bir sorunu çözdü arama önerileri kapatıldıktan sonra yeniden etkinleştirilebilirler.

Hatırlatıcıların yavaş senkronize edilmesine neden olabilecek bir sorunu giderir.

Üçüncü taraf klavye uygulamaları için bir güvenlik sorununu giderir.



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