iOS 13 güncellemesinin yüklenebileceği Apple cihazları
30 dakika önce
APPLE'ın, iOS 13 güncellemesini eylül ayında kullanıcılarına sunması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
APPLE'ın, iOS 13 güncellemesini eylül ayında kullanıcılarına sunması bekleniyor. Ancak bazı iPhone modelleri bu güncellemeyi alamayacak ve iOS 12.4 sürümünde kalmaya devam edecek.
Güncellemenin yayınlanmasıyla birlikte iPhone 6 ve iPhone 6 Pro modelleri de Apple'ın güncelleme listesinden çıkarılmış olacak. iOS 13 güncellemesi bu cihazlara da yüklenemeyecek.
iOS 13 güncelleme desteğine sahip modeller ise şöyle:
– iPhone Xs
– iPhone Xs Max
– iPhone XR
– iPhone X
– iPhone 8
– iPhone 8 Plus
– iPhone 7
– iPhone 7 Plus
- İstanbul
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