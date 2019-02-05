Son Dakika Haberleri: İos 13 ile Gelmesi Beklenen Karanlık Mod, İphone 11'de Nasıl Görünecek?

İos 13 ile Gelmesi Beklenen Karanlık Mod, İphone 11'de Nasıl Görünecek?

55 dakika önce

Apple'ın geçtiğimiz günlerde bazı iPhone modellerinde test etmeye başladığı iOS 13 işletim sistemi, iPhone'lara birçok yeni özellik getirecek. Eklenecek yeni özelliklerden kullanıcıların merakla beklediği karanlık modun, iPhone 11'de nasıl görüneceği hakkında görseller ortaya çıktı.

İos 13 ile Gelmesi Beklenen Karanlık Mod, İphone 11'de Nasıl Görünecek?, System.String[]
Apple'ın 2019'da tanıtacağı cihazların, 2018'deki iPhone modelleriyle aynı çentik tasarımına sahip olması bekleniyor. Boyut olarak, geride bıraktığımız sene piyasaya sürülen modellerden daha küçük bir çentik görünüyor. Aslında iPhone 11'de tasarım olarak tek büyük farklılık arka kamerada olacak. 3 arka kamerayla gelecek iPhone 11 Max'in kamera konumlandırılması hakkında daha önce birçok farklı iddia ortaya atılmıştı.



Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan render görüntüleriyle kendine hayran bırakan iPhone 11'in, iOS'un en güncel sürümü iOS 13 ile gelmesi bekleniyor. iOS 13, iPhone'lara birçok yenilik getirse de bunlardan en kullanışlı olanı göz yorgunluğunu ortadan kaldıracak karanlık mod olacak.




Ünlü akıllı telefon haber sitesi Phone Arena'da paylaşılan görseller, iOS 13'ün karanlık mod özelliğinin nasıl görüneceğini ortaya koydu. Ayrıca görsellerde, iPhone 11'in tasarımı hakkında da bazı detaylar göze çarpıyor.



Geçtiğimiz yıl Apple, macOS cihazlara karanlık mod özelliği eklemişti. iOS 13 ile birlikte iPhone'lara da gelmesi beklenen bu özelliğin, macOS'lardakine benzer bir isme sahip olacağı düşünülüyor.




2019'da karanlık mod desteğine yalnızca iPhone'lar sahip olmayacak. Akıllı telefon ekranları ve batarya ömrü konusunda önemli çalışmalar yapan Google'ın Android Q ile birlikte karanlık mod desteği sunması bekleniyor.



Elbette bu görseller Apple tarafından paylaşılmış görseller olmadığı için resmi bir değer taşımıyor. Apple'ın Kaliforniya'da her sene düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2019'a kadar iOS 13 hakkında resmi bir açıklamanın yapılması beklenmiyor. Bu da karanlık mod desteğine kavuşmak için biraz daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:15 

Apple, Teknoloji
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