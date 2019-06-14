Son Dakika Haberleri: iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek
Son Dakika Teknoloji Haber

iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek

8 saat önce

iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek Apple NFC özelliklerini iOS 13 ile birlikte genişletiyor.

iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek, System.String[]
iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek


Apple NFC özelliklerini iOS 13 ile birlikte genişletiyor. iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek. Özellikle Japonlar için bu çok önemli olabilir. İşte detaylar!

iOS 13'teki daha az dikkat çeken özelliklerden birisi de, 2014 yılında Apple Pay ile birlikte ilk kez iPhone'larda kullanılmaya başlanan ancak; Android akıllı telefon ekosisteminde daha yaygın olarak kullanılan NFC işlevselliğine yönelik daha genişletilmiş bir destektir.

Peki nasıl bir destekten bahsediyoruz? iOS 13 çalıştıran iPhone'lar bazı resmi belgelerde bulunan NFC etiketlerini tarayabilecek – okuyabilecek. Bunun ilk örneklerinden birisi de Japonların kullandığı ulusal kimlik kartları olacak.

Japonların kullandığı bu bireysel kimlik kartları yeni sayısal kimlik kartları sistemi ile ilk kez 2015 yılında tanıtıldı. Tüm japonlar için yaygın olarak kullanılmaya çalışılan bu kartlar sayesinde vergilendirme başta olmak üzere; bir çok idari amaçlarla kullanılan kağıtlar üzerinde bu numaralar kullanılıyor.

Söz konusu Japon Kimlik Kartları, kişisel bilgileri cihazda saklamak için; yeni bir hükümet tarafından geliştirilen uygulama tarafından okunabilen bir NFC etiketi içeriyor. Bazı Android telefonlar zaten bunu destekliyor, ancak Japonya'da iPhone'un ezici popülerliği ve iOS'un yeni sürümlerinin sahip olduğu geniş kabul oranları, bu özelliği Japonlar için çok daha çekici bir hale getirebilir.

TheVerge
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Apple, Japon, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Huawei'nin test aşamasında olan kendi işletim sisteminin Android'den daha hızlı olduğu iddia edildi Otomobilde akılalmaz düzenek! 9. kez yakalanan sürücüye rekor ceza Dev yolcu uçağı Saros'da batırılıyor Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:27:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: iOS 13'ün genişletilmiş NFC'si Japon kimlik kartlarını destekleyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]