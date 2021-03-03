iOS 14.5: Yeni özellikler, çıkış tarihi ve bildiğimiz diğer her şey - Son Dakika

iOS 14 ilk olarak Eylül 2020'de, iPhone 12'nin piyasaya sürülmesinden önce piyasaya sürüldü. O zamandan beri Apple'ın mobil işletim sisteminin yeni sürümleri, yeni özellikler ve hata düzeltmeleri ile ayda bir kez çıktı. En son sürüm - iOS 14.4 - 26 Ocak'ta piyasaya sürüldü.

iOS 14.5 büyük olasılıkla bu ayın sonunda gelecek; genel beta sürümü şu anda mevcuttur. İşletim sisteminin en son sürümü, bir maske takarken telefonunuzun kilidini açmanızı kolaylaştıran (aynı zamanda bir Apple Watch'a sahip olduğunuz sürece) ve uygulamaların verileri ve etkinliği izlemeden önce kullanıcı izni istemesini gerektiren yeni özellikler içerecektir. İOS 14.5 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şeyi, genel olarak ne zaman indirilebileceği ve hangi yeni özellikleri bekleyebileceğiniz de dahil olmak üzere burada bulabilirsiniz.

İOS 14.5 çıkış tarihi ne zaman?

Apple'ın işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 14.5, artık herkese açık beta olarak mevcuttur. Bu, onu indirebileceğiniz anlamına gelir, ancak Apple son sürümünden önce hala üzerinde çalıştığı için bazı hatalar içerebilir. Düzenli olarak kullandığınız cihaza herhangi bir beta indirmenizi önermiyoruz.

Apple, iOS'un yeni bir sürümünü ne zaman yayınlayacağını kamuya açıklamıyor, ancak bazı ipuçlarını takip edebiliriz. İOS 14.5 için geliştirici beta 1 Şubat'ta ve genel beta kısa süre sonra kullanıma sunulduğundan ve sürümler yaklaşık olarak ayda bir çıktığından, iOS 14.5'in son sürümünü Şubat sonunda veya muhtemelen Mart ayında görmeyi bekleyebiliriz.

İOS 14.5 genel beta sürümünü nasıl indirebilirim?

İOS 14.5 genel beta sürümünü indirmek ve bazı yeni özellikleri denemek istiyorsanız (yine, hatalar olabileceğinden bunu genellikle kullanmadığınız bir cihazda yapmanızı öneririz), önce imzalamanız gerekir. Apple'ın Beta Yazılım Programı için hazır. Bunu yapmak için https://beta.apple.com/sp/betaprogram/ adresine gidin ve Kaydol'u tıklayın. Apple Kimliğinizi ve parolanızı girmeniz ve hüküm ve koşulları kabul etmeniz gerekir. İOS'a dokunun ve Başlayın'ın altında Apple aygıtınızı kaydettirin'i tıklayın. Bundan sonra nasıl yapılacağına dair daha fazla talimat bulacaksınız.

Programın bir parçası olduğunuzda, Ayarlar> Yazılım Güncelleme'ye gidebilir ve iOS 14.5 Genel Beta'yı gördüğünüzde İndir ve Yükle'ye tıklayabilirsiniz.

Genel olarak indirilmeye sunulduğunda iOS 14.5'i nasıl indirebilirim?

Yayınlandığında, iOS 14.5'in artık mevcut olduğunu ve indirmek isteyip istemediğinizi soran bir uyarı almalısınız. veya aşağıdakileri yapabilirsiniz:

1. Ayarlar uygulamasını açın.

2. Genel'i seçin.

3. Yazılım Güncelleme'ye dokunun.

Cihazınız Apple'ın sunucularına bağlanacak ve sizden güncellemeyi indirip yüklemenizi isteyecektir. Kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin. Cihazınız yeniden başladığında iOS 14.5 çalıştırıyor olacaktır.

İOS 14.5 ile hangi cihazlar uyumludur?

iOS 14.5, iOS 14 ile aynı cihazlarla uyumlu olacaktır. Genel olarak bunlar arasında iPhone 12'ye kadar iPhone 6S (), iPhone SE ve iPod Touch (yedinci nesil).

İOS 14.5 hangi yeni özellikleri içerecek?

İOS'un en son sürümü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç yararlı yeni özellik getirecek:

İPhone'unuzun kilidini açmak için Apple Watch'unuzda Face ID'yi kullanın - bir maske takarken bile

Apple Watch sahipleri, saatiniz açıkken ve kilidi açıkken, yüzünüz bir maskeyle kapatılmış olsa bile iPhone'unuzun kilidini açmak için Face ID'yi kullanmanıza olanak tanıyan bir özelliği etkinleştirebilecekler. Saat, iPhone'unuzun kilidinin açıldığını size bildiren dokunsal geribildirim sağlayacaktır.

Seçtiğiniz varsayılan bir müzik çaları ayarlayın

Apple Music'in artık varsayılan müzik çalarınız olması gerekmeyebilir. Bunun yerine, Siri'den ilk kez bir şey çalmasını istediğinizde, cihazınıza yüklediğiniz tüm müzik akışı hizmetlerini listeler. Spotify gibi, varsayılan oynatıcınız olarak ayarlamak istediğinizi seçin. Güncelleme ilk olarak Reddit kullanıcıları tarafından iOS 14.5'in beta sürümlerini kurcalarken keşfedildi ve Pazartesi günü MacRumors tarafından bildirildi.

200'den fazla yeni emoji

iOS 14.5, öpüşen çiftler gibi popüler emojiler için yeni cilt tonu varyasyonları da dahil olmak üzere 217 yeni emoji içerecek. Ayrıca, yanan kalp, nefes veren yüzler, bulutlardaki yüzler ve spiral gözlü yüzler gibi yeni emojiler de bulacaksınız. Şırınga emojisinde de değişiklikler yapıldı, aşıların tasvir edilmesine daha uygun hale getirmek için kanı alındı.

AirPlay ile Fitness Plus antrenmanları yapın

iOS 14.5 ve WatchOS 7.4, Apple Fitness Plus kullanıcılarının antrenmanlarını doğrudan AirPlay 2 uyumlu TV'lere ve cihazlara aktarmasına izin verecek.

Uygulama izleme şeffaflığı

iOS 14.5, verileri ve etkinliği izlemeden önce uygulamaların kullanıcı izni istemesini gerektiren gizlilik değişikliklerini içerir. Bu, iOS 14.3'te yayınlanan bir değişikliğe dayanıyor ve indirmeye basmadan önce uygulamaların hangi verileri topladığını görmenizi sağlıyor.

Çift SIM 5G küresel desteği

iPhone 12 kullanıcıları yakında küresel olarak çift SIM desteğine sahip olacak, bu da aynı telefonda iki hizmet hattına sahip olmak için telefonun fiziksel SIM yuvasından ve dijital eSIM'den yararlanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu destek daha önce yalnızca Çin anakarasında mevcuttu.

Siri güncellemeleri

Siri yakında 911'i sizin için arayabilecek ve "Hey, Siri, acil durumu ara." İsteği iptal etme seçeneği sunan üç saniyelik bir geri sayım göreceksiniz.

Konsol denetleyici desteği

Güncelleme ile Apple, PS5 ve Xbox Series X kontrol cihazları için iOS ve iPadOS desteği ekliyor, böylece telefonunuzda veya tabletinizde oyun oynayabilirsiniz.

Ayrıca Podcast'ler, Haberler ve Hatırlatıcılar uygulamalarında bazı tasarım değişiklikleri bulacaksınız.