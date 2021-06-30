iOS 14.7 ve iPadOS Beta 4 Artık İndirilebilir - Son Dakika

Bir iPhone veya iPad geliştiricisiyseniz, iOS 14.7 ve iPadOS beta 4 artık indirilebilir. Güncelleme kablosuz olarak kullanılabilir.

ios 14.7

iOS 14.7 ve iPadOS Güncellemeleri Beta 4'e Güncellendi, Tüm Kayıtlı Geliştiriciler Tarafından Kullanılabilir

'ın bugün iOS ve iPadOS'in son sürümünü yayınlayacağını umuyorduk, ancak şirket, bunun yerine yazılımın dördüncü beta sürümünü kayıtlı geliştiricilere yayınlamayı seçti.

Güncelleme, ve iPadOS 14.7 beta sürümünü test eden herkes için kablosuz olarak indirilebilir ve kurulabilir. İndirmesi çok kolaydır ve diğer iOS veya iPadOS güncellemeleri gibi çalışır. Aşağıdaki adımları izleyerek nasıl güncelleme yapacağınızı görebilirsiniz.

Cihazınızda %50 veya daha fazla şarj olduğundan emin olun.

Telefonunuzun veya iPad'inizin Wi-Fi'a bağlı olduğundan mutlaka emin olun.

Önce Ayarlar'a ve ardından ise Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidin

"İndir ve Yükle" üzerine dokunun

Bu güncellemenin dördüncü betası olduğu için çok fazla değişiklik beklemeyin. Ancak, önceki beta sürümünden daha sorunsuz çalışmasını bekleyin ve özellikle yazılımı günlük sürücü iPhone veya iPad'de test ediyorsanız bu iyi bir şeydir.

Ayrıca, iOS 15 ve iPadOS 15 de beta sürümündedir. Hatta yazılımın ikinci betası geçen hafta yayınlandı. Apple'ın yazılımını en iyi durumda tutmak için gece gündüz çalıştığını söylemek güvenli.

iOS ve iPad'in beklenen yeni güncellemelerinin önümüzdeki ay tam ve son haliyle piyasaya sürülmesini bekleyebilirsiniz.