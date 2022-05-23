iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı! - Son Dakika
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iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı!

23.05.2022 22:36
iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı!

Apple yeni bir ağ adaptörü üzerinde çalışıyor. 1.5 GB RAM ve iOS 15.5'e sahip olan adaptör sır gibi saklanıyor.

Apple'ın ilerleyen aylarda yeni iPad modellerini ve iPhone 14 serisini duyurmasını bekliyoruz. Aslında iPad ve iPhone dışında iOS kullanan bir cihazı (iPad'de iPadOS) göreceğimizi bugüne kadar düşünmemiştik. Fakat Apple'ın iOS 15.5'i çalıştıran gizemli "ağ adaptörü" ortaya çıktı.

Apple'dan 1.5 GB RAM ve iOS 15.5'li ağ adaptörü

ABD'nin Federal İletişim Kurulu (FCC) gönderilen yeni bir başvuru sonrasında, Apple'ın sır gibi sakladığı yeni ürünü sızdırıldı. "A2557" kod adına sahip olan yeni ağ adaptörü beklenmedik özelliklere sahip. iOS 15.5 destekleyen üründe; iki adet gigabit ethernet bağlantı noktası, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC antenleri bulunuyor.

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Batarya yuvasına sahip olan Apple ağ adaptörü, 32 GB depolama alanı ve 1.5 GB RAM ile geliyor. Ancak bazı özellikler, ürünün ikinci sürümünde daha da ilginç hale geliyor. FCC'ye gönderilen ikinci belgede, USB-C yerine Lightning bağlantı noktasına sahip olduğu ve 1 GB RAM'den güç aldığı ortaya çıktı.

iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı!

FCC'ye gönderilen belgeler, Apple'ın MacBook Pro ve iMac üzerinde test edilen bir aksesuar geliştirdiğini gösterdi. Yani ağ adaptörü, bir tür Mac aksesuarı olacak gibi duruyor. Şaşırtıcı olan ise üründe batarya bulunuyor olmasına rağmen, bir bilgisayara bağlı olarak çalışma zorunluluğudur.

Federal İletişim Kurulu, Apple tarafından gönderilen ürün belgeleri hakkında henüz bir rapor paylaşmadı ve bu yüzden ağ adaptörü hakkında ek ayrıntılar almış değiliz. Ayrıca Kasım ayına kadar gizlilik anlaşmasına bağlı kalınacağı ifade edildi.

Bu, ürünün iPhone 14 lansmanıyla birlikte tanıtılacağı anlamına geliyor olabilir (yeni iPhone'ların Ekim-Kasım'da duyurulması bekleniyor). Ayrıca kaynaklar, piyasaya sürülmemiş adaptörün, Mac'te dahili olarak kullanılabileceğini de tahmin etti.

iOS 15.5'e sahip gizemli Apple ürünü ortaya çıktı!

Ağ adaptörü nedir diye merak ediyor olabilirsiniz. Adaptör, bir bilgisayarın ağ üzerinden başka bir bilgisayarla iletişim kurmasını sağlar. Bir cihaz, ağ adaptörü sayesinde başka bir bilgisayar, sunucu veya herhangi bir aygıtla iletişim kurabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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