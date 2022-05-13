iOS 15.5 RC çıktı! İşte yeni özellikler - Son Dakika
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iOS 15.5 RC çıktı! İşte yeni özellikler

13.05.2022 08:26
iOS 15.5 RC çıktı! İşte yeni özellikler

Bir aydan fazla süren test sürecinin ardından Apple, geliştiriciler ve genel beta kullanıcıları için iOS 15.5 RC sürümünü yayınladı.

Bir aydan fazla süren test sürecinin ardından Apple, geliştiriciler ve genel beta kullanıcıları için iOS 15.5 RC sürümünü yayınladı. RC yani Release Candidate ifadesi final öncesinde yayınlanan son beta sürümü anlamına geliyor. Bu kapsamda iOS 15.5 sürümünün önümüzdeki hafta çıkmasını bekleniyoruz.

Yaklaşık 1 ay önce kullanıcılara sunulan iOS 15.4 sürümü, maske ile Face ID kilidini açmaktan, üçüncü parti uygulamalar için 120 Hz desteği ve evrensel kontrol özelliğine kadar birçok yeniliği kullanıcılara sundu. Yeni sürümde yani iOS 15.5'te ise daha küçük ama spesifik yenilikler karşımıza çıkıyor.

Face ID açtıran iOS 15.4 yayınlandı

iOS 15.5 RC güncellemesi neler sunuyor?

iOS 15.5'in Cüzdan uygulamasında Apple Cash kart ile daha kolay para isteme ve gönderme imkanı kullanıcılara sunuluyor. Apple Podcast'lerde iPhone'unuzun depolama alanını korumaya yardımcı olacak yeni bir özellik ve HomeKit için bazı hata düzeltmeleri de bu güncelleme ile birlikte geliyor.

iOS 15.5 RC çıktı! İşte yeni özellikler

Tahmin edebileceğiniz üzere Podcast uygulamasının depolama alanını korumak için sunduğu yenilik, eski podcastleri otomatik olarak silmek. Ev otomasyonunu tetiklerken yaşanan sorunları gideren güncelleme, iTunes Pass'ı yeniden markalaştırmaya yönelik adımlara ev sahipliği yapıyor.

iOS 15.5 RC'nin yanı sıra aşağıdaki sürümlerde geliştiricilere ve beta kullanıcılarına sunuldu;

iPadOS 15.5 RC

tvOS 15.5 RC

watchOS 8.6 RC

macOS Monterey 12.4 RC

– iOS 15.5 RC sürümünden bekletileriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: iOS 15.5 RC çıktı! İşte yeni özellikler - Son Dakika
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