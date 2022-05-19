iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı!

19.05.2022 00:36
iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı!

Apple, Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2022 etkinliği öncesinde iOS 15.6 Beta 1 güncellemesini geliştiricilere sundu.

İki gün önce iOS 15.5 sürümünü kullanıcılara sunan Apple'ın, Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2022 etkinliği şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmaya başladı. Bu etkinlikte iOS 16 başta olmak üzere işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyuracak olan şirket, iOS 15.6 Beta 1 sürprizi ile karşımıza çıktı.

19G5027e yapı numarasına sahip olan bu güncelleme ile Apple'ın kullanıcılara hangi yenilikleri sunduğunu bilmiyoruz. Ancak bir aydan kısa bir süre sonra iOS 16'nın duyurusu gerçekleştirileceği için yayınlanacak son büyük iOS 15 güncellemelerinden birisi olacağı kesin.

iOS 15.6 Beta sürümünün detayları henüz belli değil

iOS 15.6'nın ilk beta sürümünün güncelleme notlarında herhangi bir detay paylaşılmıyor, güncellemeler için bir standart haline gelen hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldığına dair ifade yer alıyor.

iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı!

Apple bu hafta başında yayınladığı iOS 15.5 sürümü ile Apple Cash müşterilerinin para çekme ve isteme talepleri oluşturmasının yanı sıra, Apple Podcast uygulamasının eski içerikleri otomatik olarak silerek depolama alanında yer açması gibi bir takım yenilikleri kullanıcılara sundu.

iPhone 14'ün piyasaya çıkış tarihi belli oldu!

iPhone ve iPad'ler için yayınlanan bu beta sürümünün yanı sıra tvOS 15.6, watchOS 8.7 ve HomePod 15.6 sürümlerinin ilk betaları geliştiricilere sunuldu.

iOS 16'nın bildirimlerde önemli iyileştirmelerin yanı sıra iPad'lerde birden fazla işin çok daha rahat bir şekilde yapılabilmesi için önemli arayüz iyileştirmeleri (iPadOS) getireceği belirtiliyor. Ek olarak Odak Modu için genişletilmiş ayarların iOS'un bu yeni sürümü ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.

YORUMLAR
500
Apple'dan sosyal medya şirketlerinin yaptıklarını ortaya çıkaran reklam! Apple'dan sosyal medya şirketlerinin yaptıklarını ortaya çıkaran reklam! iOS 16 bekleyenleri üzecek haber! iOS 16 bekleyenleri üzecek haber!
Kaynak: Shiftdelete

Haziran, Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı! - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:56 İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam geldi!
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 00:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement