iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi! - Son Dakika
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iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi!

15.06.2022 11:41
iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi!

Bir süredir Developer Beta sürecinde olan iOS 15.6, geliştiricilere yeni özellikler sunan üçüncü aşamasına geldi.

Geçtiğimiz hafta iOS 16 ile ilk bakışları yaşamış olsak da sistem şimdilik kararsız şekilde çalışıyor. iOS 16 henüz tam olarak yayınlanmadığı için şu an en güncel standart olarak iOS 15 kabul ediliyor. Apple, yeni sürümlerini duyurduktan sonra önceki sürümlerin geliştirmesini hemen durdurmaz. Bu yüzden bir süredir iOS 15.6 geliştiriliyor ve Developer Beta sürecindeki güncelleme, yeni bir aşamaya geçiş yaptı.

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iOS 15.6 Developer Beta, üçüncü aşamaya geldi

iOS 15.6'nın, halihazırda yayınlanmış tüm App Store uygulamalarıyla uyumlu olabilmesi için bir Developer Beta süreci devam ediyor. Bu süreç genellikle dört aşamalı olur ve her aşamada geliştiricilere yönelik güncellemeler yayınlanır. Böylece geliştiriciler; hem özellikleri erkenden denemiş olur, hem de uygulamalarını en optimize hale getirir. Developer Beta sürecinin üçüncü aşamasına geldiğimize göre, herkesin indirebileceği iOS 15.6 Beta için fazla zaman kalmadı.

iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi!

İkinci aşamanın yayınlanmasından iki hafta geçtiği için, dördüncü aşamanın da bundan iki hafta sonra gelmesini bekleyebiliriz. O tarihten sonra ise iOS 15.6 Beta için gün saymaya başlayacağız. Söz konusu güncelleme iPadOS için de yayınlandığından, aynı ifadeleri iPad'ler için de kullanabiliriz. Eğer bir Apple Geliştirici Hesabı'na sahipseniz, hesabınızı kullandığınız cihazlarda Developer Beta yüklemesini yapabilirsiniz.

iOS 15.6'nın tam olarak çıkması için biraz beklememiz gerekiyor. Şu anda herkese açık beta bile yayınlanmadığı için önümüzde üç aya kadar uzayabilecek bir süreç bulunuyor. Henüz güncellemenin içeriğiyle ilgili detaylar net olmasa da büyük değişiklikler beklemiyoruz. Apple, başlıca değişiklikleri iOS 16'ya saklıyor.

Sizlerin iOS 15.6'dan beklentileri neler?

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel iOS 15.6 Beta için son aşamalara gelindi! - Son Dakika

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