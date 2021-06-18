iOS 15: Çıkış tarihi, yeni özellikler ve Apple'ın WWDC'de bize söylediği her şey - Son Dakika

Resmileşti: iOS 15 yolda. Geçen hafta, şirketin sanal Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda Apple'ın bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesine ilk kez baktık. Yakın zamanda Nisan ayında iOS 14.5 ile birlikte bir maske takarken Face ID ile iPhone'unuzun kilidini açabilme, uygulamaların reklam amacıyla sizi izlemesini durdurabilme ve dört Siri sesi arasından seçim yapabilme gibi birçok yeni özelliğin geldiğini görürken, iOS 15 buna çok daha fazlasını ekleyecek.

Yeni iOS 15 özellikleri arasında mekansal ses ve FaceTime için Android ve Windows desteği, iMessage'da daha kolay paylaşım ve Haritalar'da daha iyi yol tarifleri yer alıyor. iOS 15 hakkında şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi, ne zaman yayınlanacağı, nasıl indirileceği ve bazı yeni özellikler için okumaya devam edin.

iOS 15 çıkış tarihi: Sonbahar 2021

Apple, tipik olarak Pazartesi günü yaptığı yıllık Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansında iOS 15'i açıkladı. Bu yıl WWDC 2021, geçen yıl olduğu gibi tamamen sanal ve 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Yeni işletim sistemi artık geliştiricilerin test etmesi için hazır. Temmuz ayında herkese açık beta olarak indirilebilecek.

Apple CEO'su Tim Cook, iOS 15'in son sürümünün sonbaharda çıkacağını söyledi. Bunun, iPhone 13'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Eylül ayında gerçekleşmesi muhtemel.

iOS 15 yeni özellikler

WWDC 2021'de tanıtılan iOS 15'e gelen önemli yeni özelliklerden birkaçını burada bulabilirsiniz. (Ve işte iOS 15'teki tüm yeni özelliklere genel bir bakış.)

FaceTime yükseltmeleri: Uzamsal ses, Android ve Windows desteği

FaceTime, insanların seslerinin ekrandaki konumlarından geliyormuş gibi görünmesini sağlamak için uzamsal ses sunacak ve görüntülü sohbetlerinizi daha doğal ve gerçekçi hissettirecek. FaceTime ayrıca Zoom'a daha çok benzemeye başlayacak ve tüm katılımcıları bir tablo görünümünde görmenize, aramaları planlamanıza ve Google Android ve Microsoft Windows cihazlarında tarayıcı aracılığıyla erişilebilen arama bağlantılarını paylaşmanıza olanak tanıyacak.

iMessage paylaşım özellikleri

iOS 15, fotoğraflar, haber makaleleri ve çalma listeleri için bazı yeni iMessage paylaşım özellikleri ekler. Bir arkadaşınız size iMessage üzerinden birden fazla fotoğraf gönderdiğinde, bunlar, fotoğraf uygulamanızda tüm grubu görüntülemek için kaydırmanıza veya dokunmanıza olanak tanıyan dinamik bir kolaj oluşumunda görünür. Aynı fotoğraflara daha sonra erişmek isterseniz, bunları yeni bir Sizinle Paylaşılanlar klasöründe saklanmış ve kendi öne çıkan fotoğraflarınız ve anılarınızla karıştırılmış halde bulacaksınız. Ayrıca, Haberler ve Apple Music uygulamalarınızdaki yeni Sizinle Paylaşılanlar sekmelerinde iMessage aracılığıyla paylaşılan haber makalelerini ve çalma listelerini de bulacaksınız.

Apple Haritalar, 3D sokak verilerini ve AR yürüyüş yol tarifleri özelliklerine sahip olacak

Apple Haritalar, daha fazla yükseklik verisi, yol renkleri ve yol tarifleri, zengin etiketler, 3B yer işaretleri ve iyileştirilmiş gece modu ile bir yükseltme alacak. Toplu taşıma açısından da yakındaki toplu taşıma duraklarını ve istasyon bilgilerini iPhone ve Apple Watch cihazlarınıza sabitleyebilir, aracınızı sürerken ve durağa yaklaşırken otomatik güncellemeler ve bildirimler alabilirsiniz. Yeni bir artırılmış gerçeklik özelliği, yürüyerek seyahat ederken, aynı zamanda artırılmış gerçeklikte sunulan daha doğru yürüme yönleri için kesin konumlarını belirlemek üzere iPhone'un kamerasıyla bölgedeki yakındaki binaları taramanıza olanak tanır.

iOS 15'i nasıl indirebilirsiniz?

Apple'ın geliştirici programının bir parçasıysanız, uygulamalarınızı test etmek için iOS 15 geliştirici beta sürümünü şimdi indirebilirsiniz. İşletim sistemi Temmuz'da herkese açık beta olarak indirilebilecek, yani isterseniz o zaman indirebilirsiniz, ancak uyaralım: Beta'lar genellikle sorunludur ve bunları birincil cihazınıza indirmenizi önermiyoruz. Ancak isterseniz, iOS 15 ve iPadOS 15 betalarını nasıl indireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

iOS 15 sonbaharda (muhtemelen Eylül ayında) genel kullanıma sunulduğunda, Apple muhtemelen güncelleme yapabileceğinizi bildiren bir bildirim gönderecektir. veya Ayarlar uygulaması > Genel > Yazılım Güncelleme'ye giderek manuel olarak da yapabilirsiniz.

iOS 15 iPhone'umda çalışır mı?

Genel kullanıma sunulduktan sonra iOS 15'i iPhone'unuza indirip indiremeyeceğinizi bilmek ister misiniz? Desteklenen tüm cihazlar burada.

Apple'a göre iOS 15, aşağıdaki iPhone'larla uyumlu olacak:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Maks

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Maks

iPhone XS

iPhone XS Maks

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Artı

iPhone 7

iPhone 7 Artı

iPhone 6S

iPhone 6S Artı

iPhone SE (birinci ve ikinci nesil)

iPod Touch (yedinci nesil)