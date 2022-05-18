iOS 15 kullanıcıları büyük risk altında: Telefon kapansa bile çalışıyor!

Bugün ortaya çıkan bir habere göre Bul/ Find My uygulaması açık iOS 15 kullanıcılarının akıllı telefonları büyük risk altında. Zira bilgisayar korsanlarının geliştirdiği yeni bir Truva atı -trojen- biçimindeki kötü amaçlı yazılım verileri ele geçiriyor. Üstelik cihazı kapatsanız bile çalışmaya devam ediyor. İşte sebebi ve nasıl engelleneceği…

Bul uygulaması açık olan iOS 15 kullanıcılarının verileri tehlikede!

Geçtiğimiz dönemde paylaştığımız NSO grup tarafından geliştirilen farklı kötü amaçlı yazılımları ve cihazları nasıl ele geçirdiğine dair haberimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi ise buna çok benzer fakat daha profesyonel bir Truva atı ortaya çıktı.

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Apple tarafından 2021'de tanıtılan iOS 15, beraberinde pek çok yeni özelliği getirdi. Fakat bunların bir kısmı bilgisayar korsanlarının hedef alacağı yeni yazılım ve sistem açıklıklarına sebep oldu. Üstelik aradan 8 ay geçtikten sonra bu durum yeni keşfedildi.

iOS 15 ile birlikte gelen yeniliklerden biri de Bul/ Find My uygulamasınaydı. Burada akıllı telefonun tıpkı bir Air Tag gibi çalışması sağlandı. Dolayısıyla cihazınız kapalı olsa bile kaybettiğinizde konumunu görebiliyorsunuz.

Fakat bu özelliği aktif hale getirdiğinizde cihazdaki NFC ve bluetooth çipinin sürekli çalışmasına ve normalden daha fazla güç tüketmesine sebep oluyorsunuz. Üstelik tek kötü yanı da bu değil. Çünkü düşük güç modunda da olsa aktif kalan bu donanım parçaları cihaza sızılmasını ve kapatsanız bile çalışmaya devam eden bir Truva atının yerleşmesine olanak sağlıyor.

Tabii telefonun bataryası tamamen bittiği bul özelliği de kapanmak zorunda kalacağı için kötü amaçlı yazılım çalışamayacak. Ancak açmaya çalıştığınızda ekrana batarya zayıf ikonu geliyorsa bu Truva atının çalışmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Konuyu keşfeden araştırmacılar aşağıda yer alan videoyu çekerek bu yazılımların nasıl çalıştığını gösteriyor. Hatta belirtilene göre bilgisayar korsanları spesifik olarak Express Cards ve Cars Keys özelliklerini hedef alıyorlar. Zira bu sayede cihaz kapalı olsa bile açık kalan NFC ve Bluetooth aracılığıyla çalışmaya devam ediyor.

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