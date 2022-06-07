iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? - Son Dakika
Üye Girişi

iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

07.06.2022 20:12
iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

Birçok iPhone kullanıcısının "sonunda" diyebileceği özelliklere sahip iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? İşte iOS 16 Beta kurulum rehberi!

WWDC 2022 etkinliği gerçekleştirildi ve iOS 16 tanıtıldı. Kilit ekranı özelleştirmeden yeni güvenlik geliştirmeleri, kişisel ses düzenlemesindene iMessage'daki yeniliklere kadar birçok iPhone kullanıcısının "sonunda" diyebileceği özelliklere sahip iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? Şimdiden uyaralım, bu beta sürümünde hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtacak olan Apple tanıtımdan kısa bir süre sonra iOS 16 sürümünü iPhone 8 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm iPhone modelleri ile buluşturacak. Ancak, geliştirme süreci devam ettiği için şu anda sadece geliştiriciler bunlara erişebiliyor. Tabi, daha önceki betalar ile benzer şekilde iOS 16 Beta'yı yükleyerek yeni özellikleri test edebilirsiniz.

iOS 16 Beta neler sunuyor?

iOS 16 ile bundan böyle SharePlay özelliğini birkaç uygulamada kullanıp "izleme partisi" yapabilir, mesaj ile yanlış gönderdiğiniz mesajı düzenleyebilir ya da geri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kilit ekranı özelleştirme sayesinde de wigdet ekleyip yazı fontlarını düzenleyebilirsiniz.

iOS 16 Beta profili indirmek için: https://bit.ly/2YrRxuR

iOS 16'dan sürüm düşürmek için: https://apple.co/3iuY3vf

iOS 16 Beta nasıl yüklenir?

iOS 16 oldukça yeni ve yukarıda belirttiğimiz gibi geliştirilmeye devam ediliyor. İlk beta sürümünde onlarca hata ile karşılaşmanızın kaçınılmaz olduğunu göz önünde bulundurarak, bu sürümü yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Ancak yine de iOS 16'yı deneyimlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak iOS 16 Beta profiline ulaşabilirsiniz.

iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlar > Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. iOS 16 Developer Beta uyarısı ile karşılaşacaksınız. Buradan güncellemeyi indirebilir ve sonrasında yükleyebilirsiniz.

iOS 16 özellikleri

iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

iOS 16 güncellemesi alacak modeller

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

YORUMLAR
500
iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi? iOS 16 Beta sürümünü test ettik! iOS 15'i geçti mi? Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu! Apple, fiyatlara zam yaptı: iPhone 42 bin TL oldu!
Kaynak: Shiftdelete

iPhone 13, Eylül, Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
20:05 Ümit Özdağ'ın açıklamalarına öfkelenen Bakan Koca: Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez
19:45 Bakanı Nebati, Hazine nakit dengesine ilişkin verileri paylaştı: Mayısta 149 milyar TL fazla verdi
19:38 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar görüştü! Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler ele alındı
19:07 Dünyanın en değerli 10 futbolcusu belirlendi! Sonuçta sürpriz isimler yer aldı
19:05 Galler'de böcek ve sürüngen gibi alternatif protein ürünleri gençler üzerinde denenecek
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 20:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement