iOS 16 Beta 4 ile iMessage'a gelen yeni özellikler!

Apple önümüzdeki eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte yeni üyesiyle birlikte iPhone 14 serisini tanıtacak. Tabii bu cihazların kullanacağı iOS sürümü geçtiğimiz mart ayındaki etkinlikte ortaya çıktı. Şimdi ise iOS 16 Beta 4 sürümü ile birlikte iMessage yeni özellikler kazandı. İşte detaylar…

iOS 16 Beta 4 ile iMessage yeni düzenleme yeteneklerine kavuştu!

Apple'ın 8 Mart'ta düzenlediği etkinlikte yeni M2 işlemcisi ve bu çipi kullanan MacBook Air ile MacBook Pro modelleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Fakat yazılım tarafında da bazı önemli geliştirmeler mevcut. Bu listenin ilk sırasında ise iOS 16 Beta 4 ile getirilen yeni iMessage özellikleri yer alıyor.

27 Temmuz itibariyle geliştiricilere sunulan yeni yazılımda, iMessage üzerinden gönderilen mesajları düzenleme, değiştirme ve kaldırma özellikleri eklendi. Tabii değişiklik yapmanız halinde karşı taraf ilgili mesajın yanında "Düzenlendi" şeklinde bir ibare görecek. Fakat düzenleme geçmişini göremeyecek. Ancak 15 dakikalık bir süre içerisinde bu değişikliklerin yapılması gerektiği belirtiliyor.

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Bu özellikleri erkenden nasıl kullanabiliriz?

İlk olarak geliştirici değil, genel beta sürümünün yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Fakat daha erken erişmek istiyorsanız bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Apple'a her yıl 99 dolar ödemelisiniz.

Fakat halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz. Ardından cihazınıza uygun profil indikten sonra, Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme kısmından yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca bunun yerine buraya tıklayarak betaprofiles sayfasına giderek iOS cihazınızı yapılandırabilirsiniz. Ardından da Ayarlar>Profil seçeneklerini izleyerek ekranda karşınıza çıkan talimatları izleyebilirsiniz. Bunlar ise şu şekilde:

Yukarıda linkini paylaştığımız betaprofiles sitesine gidin.

iOS 16 beta profilini "iOS 16 Download" seçeneği üzerinden indirin.

iPhone'unuzdan Ayarlara girin.

Profiller seçeneğine tıklayın.

Profil Yükle seçeneğine dokunun.

İndirdiğiniz dosya yüklendikten sonra cihazı yeniden başlat seçeneğine tıklayın.

Cihazınız açıldıktan sonra Ayarlar'a tekrar girin.

Önce Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayın.

Son olarak burada karşınıza çıkan İndir seçeneğini tıklayın.

Not: Olası bir veri kaybına karşı ilgili yüklemeyi 2. cihazınıza yüklemeniz ya da cihazınızdaki verileri yedekledikten sonra kurmanız tavsiye ediliyor.

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