iOS 16 genel beta sürümü yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda ilk olarak 20 Eylül'de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8'in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Şimdi ise iOS 16 ve iPadOS 16'nın genel beta sürümlerini yayınladı. İşte yenilikler…
iOS 16 genel beta nasıl yüklenir ve yenilikler neler?
iOS 16, kilit ekranı için yeni yazı tipleri, renkler ve widget'lar, özelleştirme seçenekleri, mesajlar uygulamasında canlı metin ve metni gönderdikten sonra düzenleme gibi birçok özelliği beraberinde getiriyor.
iOS 16 genel beta sürümünü yüklemek istiyorsanız ilk olarak bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Fakat halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz.
iOS 16 Beta 3 yayınlandı! İşte tüm yenilikler
Bunun yerini buraya tıklayarak betaprofiles sayfasına giderek iOS cihazınızı yapılandırabilirsiniz. Ardından da Ayarlar>Profil seçeneklerini izleyerek ekranda karşınıza çıkan talimatları izleyebilirsiniz. Bunlar ise şu şekilde:
Yukarıda linkini paylaştığımız betaprofiles sitesine gidin.
iOS 16 beta profilini "iOS 16 Download" seçeneği üzerinden indirin.
iPhone'unuzdan Ayarlara girin.
Profiller seçeneğine tıklayın.
Profil Yükle seçeneğine dokunun.
İndirdiğiniz dosya yüklendikten sonra cihazı yeniden başlat seçeneğine tıklayın.
Cihazınız açıldıktan sonra Ayarlar'a tekrar girin.
Önce Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayın.
Son olarak burada karşınıza çıkan İndir seçeneğini tıklayın.
Not: Olası bir veri kaybına karşı ilgili yüklemeyi 2. cihazınıza yüklemeniz ya da cihazınızdaki verileri yedekledikten sonra kurmanız tavsiye ediliyor.
iOS 16 hangi telefonlara gelecek?
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE 2 ve 3
Son Dakika › Teknoloji › iOS 16 genel beta sürümü yayınlandı! - Son Dakika