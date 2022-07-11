iOS 16 genel beta sürümü yayınlandı!

Apple, geçtiğimiz ayın sonunda ilk olarak 20 Eylül'de kullanıma sunduğu iOS 15, iPadOS 15 tvOS 15 ve watchOS 8'in son hali olan iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6 ve watchOS 8.7nin dördüncü geliştirici beta sürümlerini uygulama geliştiricileri ile paylaştı. Şimdi ise iOS 16 ve iPadOS 16'nın genel beta sürümlerini yayınladı. İşte yenilikler…

iOS 16 genel beta nasıl yüklenir ve yenilikler neler?

iOS 16, kilit ekranı için yeni yazı tipleri, renkler ve widget'lar, özelleştirme seçenekleri, mesajlar uygulamasında canlı metin ve metni gönderdikten sonra düzenleme gibi birçok özelliği beraberinde getiriyor.

iOS 16 genel beta sürümünü yüklemek istiyorsanız ilk olarak bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Fakat halihazırda bir geliştirici hesabı kullanıyorsanız son beta sürümünü burayı tıklayarak Apple Developer Center üzerinden indirebilirsiniz.

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Bunun yerini buraya tıklayarak betaprofiles sayfasına giderek iOS cihazınızı yapılandırabilirsiniz. Ardından da Ayarlar>Profil seçeneklerini izleyerek ekranda karşınıza çıkan talimatları izleyebilirsiniz. Bunlar ise şu şekilde:

Yukarıda linkini paylaştığımız betaprofiles sitesine gidin.

iOS 16 beta profilini "iOS 16 Download" seçeneği üzerinden indirin.

iPhone'unuzdan Ayarlara girin.

Profiller seçeneğine tıklayın.

Profil Yükle seçeneğine dokunun.

İndirdiğiniz dosya yüklendikten sonra cihazı yeniden başlat seçeneğine tıklayın.

Cihazınız açıldıktan sonra Ayarlar'a tekrar girin.

Önce Genel, ardından Yazılım Güncelleme seçeneklerini tıklayın.

Son olarak burada karşınıza çıkan İndir seçeneğini tıklayın.

Not: Olası bir veri kaybına karşı ilgili yüklemeyi 2. cihazınıza yüklemeniz ya da cihazınızdaki verileri yedekledikten sonra kurmanız tavsiye ediliyor.

iOS 16 hangi telefonlara gelecek?

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 ve 3