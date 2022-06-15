iOS 16, gereksiz uygulama konusunda diretmeyecek

İster iOS ister Android olsun, yeni bir akıllı telefon satın alındığında bir sürü uygulama önceden yüklü geliyor. Bu noktada bazı üreticiler kullanıcıyı özgür bırakarak gereksiz uygulamaları silme imkanı tanırken, bazı telefonlar ise buna müsaade etmiyor.

Apple, iOS 10 işletim sistemiyle birlikte iPhone'larda yerleşik uygulamaların kaldırılmasına izin vermişti. İlk etapta sınırlı sayıda uygulama silinebiliyorken, şirket zamanla bu sayıyı artırdı ve şu anda FaceTime'dan Kişiler'e, Harita'ya kadar toplamda 27 tane program kaldırılabiliyor. Yeni iOS 16 sürümüyle bu sayı 30'a çıktı.

iOS 16 ile Bul ve Saat uygulamaları silinebilecek

WWDC22 etkinliğinde tanıtılan iOS 16 işletim sistemiyle beraber Apple'ın Bul, Saat ve Sağlık uygulamaları iPhone'dan kaldırılabilecek. Halihazırda bu üç uygulamadan biri sadece ana ekrandan silinebiliyor ancak uygulama arşivinde kalmaya devam ediyor. Eğer ihtiyacınız yoksa artık telefondan tamamen kaldırabileceksiniz.

Tabii bu uygulamaların silinmesi, telefonun özelliklerini etkilemeyecek. Örneğin Bul'u kaldırsanız dahi "iPhone'u Bul" işlevi çalışmaya devam edecek. Ancak Apple Kimliğinizle ilişkilendirmiş olduğunuz AirTag ve diğer cihazların konumunu bulamayacaksınız. Bunun için Bul'u App Store üzerinden tekrar yüklemeniz gerekecek.

iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?

Aynı şekilde Saat'i kaldırdığınızda iPhone'un saat işlevi hala çalışacak. Ancak alarm ve kronometre gibi özellikleri sıkça kullanıyorsanız bu uygulamaya ihtiyacınız var. Aynı şekilde, sağlık verilerinizi takip etmek ve varsa Apple Watch ile eşzamanlı kullanabilmek için de Sağlık uygulamasını kaldırmamanız gerekiyor.

Yine de bu uygulamaların hiçbirine ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız, iOS 16'yı yükledikten sonra telefonunuzdan silebilirsiniz. Bu arada iOS 16 alacak telefonlar şu şekilde:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)