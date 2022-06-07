iOS 16 güncellemesi alacak modeller

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Apple, iMessage uygulamasını adeta sosyal medya platformuna çevirdi. Kullanıcılar, SharePlay desteği sayesinde FaceTime dışında da ekranınını çevresiyle paylaşabilecek. iMessage uygulamasına geri al ve düzenle özelliklerinin de geldiğini hatırlatmakta fayda var.

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Kaynak: Shiftdelete

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