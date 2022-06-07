Apple, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura sürümlerini tanıttı. Sizler için iOS 16 güncellemesi alacak modelleri derledik.
iPhone 7 kullanıcıları iOS 16 güncellemesi alamayacak
Kişiselleştirilebilir kilit ekranı, iOS 16 sürümünün dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Kullanıcılar, kilit ekranı için seçtikleri fotoğraflara direkt efekt uygulayabilecek. Kilit ekranında yer alan saatin fontu da değiştirilebilir hale geldi.
iOS 16 tanıtıldı! İşte yenilikler!
Kilit ekranı, yeni araçlar (wigdet) sayesinde daha işlevsel hale geldi. Kullanıcılar kilit ekranını destekleyen uygulamalardaki güncellemeleri cihazın kilidini açmadan öğrenebilecek. Apple, maç sonuçları gibi anlık değişkenlik gösteren araçların kilit ekranında takip edilebileceğini duyurdu.
Apple, iMessage uygulamasını adeta sosyal medya platformuna çevirdi. Kullanıcılar, SharePlay desteği sayesinde FaceTime dışında da ekranınını çevresiyle paylaşabilecek. iMessage uygulamasına geri al ve düzenle özelliklerinin de geldiğini hatırlatmakta fayda var.
Yapay zeka destekli görüntü düzenleme özelliği, kullanıcılara fotoğraftan istedikleri objeyi kopyalama imkanı sunuyor. iOS 16 ile birlikte karşımıza çıkan özellik, kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı.
iOS 16 güncellemesi alacak modeller
iPhone SE (2022)
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPod Touch (7. nesil)
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