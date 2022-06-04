iOS 16 ve daha fazlası! WWDC'de neler olacak?

Apple'ın her yıl düzenlediği konferans WWDC 2022, birkaç gün sonra gerçekleşecek. 6 Haziran'da Apple'ın iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 ile ilgili planları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Ayrıca Apple'ın yeni donanımları veya gelecekte tanıtacağı yeni ürünü görebiliriz. İşte Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'ndan neler beklediklerimiz.

iOS 16 tüm hızıyla geliyor

Yepyeni bir iPhone işletim sisteminden daha ilgi çekici ne olabilir? WWDC 2022 sırasında, yeni iPhone nesline ruh verecek işletim sistemi hakkında her şeyi öğreneceğiz.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, Apple'ın bildirim merkezini ve kilit ekranını yenilemeyi ve geçen yıl duyurulan Odak Moduna daha fazla yetenek eklemeyi planladığını gösteriyor.

Buna ek olarak, Bloomberg'den Mark Gurman, iOS 16'nın uzun süredir söylentileri dolaşan iPhone 14 Pro ve Pro Max'te her zaman açık bir kilit ekranı için gelecekte destek oluşturabileceğini söylüyor. Gazeteci ayrıca iOS 16'nın şu özellikleri getireceğini düşünüyor:

Widget benzeri özelliklere sahip duvar kağıtları

Mesajlara sosyal ağ benzeri işlevsellik

Yeni Sağlık özellikleri

WWDC 2022, iPadOS 16 ile iPad'in potansiyelini ortaya çıkarabilir

iPadOS 16, kullanıcıların uzun süredir istediği şeylerin bir karışım şeklinde karşımıza çıkabilir. Gurman, "pencere yapısı ve çoklu görevlerde büyük değişiklikler" beklediğini söylüyor.

Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, iPad kullanıcıları nihayet M1 çipli en yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinde zaten mevcut olan güzel donanımdan yüksek performans ile yararlanabilirler.

Tıpkı iOS 16 gibi, iPadOS 16'nın da yenilenmiş bir kilit ekranı ve bildirim merkezinin yanı sıra Odak Modu için genişletilmiş işlevlere sahip olması muhtemel. Uzun zamandır iPad'lerde yer almayan Hesap Makinesi ve Hava Durumu uygulamasının da eklenme durumu olabilir.

Devasa bir macOS 13 bizi bekliyor olabilir

Apple'ın WWDC 2022 sırasında macOS 13 Mammoth'u tanıtacağına inanmak için birkaç somut bilgi yer alıyor. Sadece bu da değil, Intel Mac'lerden Apple Silicon'a geçişin tamamlanmasıyla birlikte, M1 Mac'lere özel tonlarca özellik olacak.

Gurman, en son yayınladığı Power On haber bülteninde, Mac'in WWDC 2022 sırasında bazı yeniden tasarlanmış uygulamalara ve "Sistem Tercihleri'nde onları iOS'taki Ayarlar ile daha uyumlu hale getirmek için çok ihtiyaç duyulan bir revizyona" sahip olacağını söyledi.

Sağlık uygulaması macOS 13'e gelmeyecek olsa da – bu da Mac'te Apple Fitness+ olmadan bir yıl daha anlamına geliyor – kullanıcılar bu işletim sistemine iyi özelliklerin gelmesini bekliyor.

watchOS 9 ile saatler daha da akıllı

watchOS 9'un 6 Haziran'daki WWDC 2022 açılış konuşmasında Apple'dan biraz ilgi görmesi bekleniyor. Önceki söylentiler, şirketin sonunda Apple Watch Series 7 serisinde bulunanlar gibi daha büyük ekranlarda daha iyi görünmesi için eski Saat Yüzlerini güncelleyeceğine inanıyor.

Buna ek olarak, daha iyi bir düşük güç modu özelliği ve Apple Watch'ın "günlük çalışmasını ve navigasyonunu etkileyen önemli iyileştirmeler" olacak. Yeni antrenmanlar, Sağlık ölçümleri ve daha fazlasını bekleyin.

Apple, WWDC 2022 sırasında tvOS 16'yı yine unutur mu?

Geçen yıl, Apple açılış konuşmasında tvOS'u tamamen unuttu. Bu sefer tvOS 16'nın sahnede birkaç dakika olması bekleniyor. Gurman'a göre tvOS 16, bu işletim sisteminden beklediğimiz gibi "daha akıllı ev bağlantıları" sunacak.

Ayrıca Apple, geçen yılki WWDC'de olduğu gibi HomePod'da daha fazla dil desteğini duyurabilir.

2022 MacBook Air yolda olabilir

Tüm işletim sistemlerinin yanı sıra Apple, WWDC 2022 sırasında 2022 MacBook Air'i de piyasaya sürebilir. Power On bülteninin son sayısına göre Gurman, "WWDC'de herhangi bir donanım olacaksa, muhtemelen Mac tarafında olacaktır. Şirket, konferansta M2 çipli bir sonraki MacBook Air'i piyasaya sürmeyi hedefliyor." dedi.