iOS 16'ya gelecek özellikler sızdı! Always on Display ve dahası - Son Dakika
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iOS 16'ya gelecek özellikler sızdı! Always on Display ve dahası

30.05.2022 14:38
iOS 16'ya gelecek özellikler sızdı! Always on Display ve dahası

iOS 16 özellikleri neler? 6 Haziran'da WWDC 2022 ile gün yüzüne çıkacak iOS 16 ve tvOS 16 yenilikleri belli oldu.

iPhone'un yeni işletim sistemi iOS 16 için artık sayılı günler kaldı. Apple'ın 6 Haziran'da geliştiricilere yönelik konferansı WWDC 2022 ile duyurulması beklenen iOS 16 için kritik sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni iOS ile birlikte Always on Display ve widget ön plana çıkacak.

iOS 16 ve tvOS 16 için yeni özellikler neler?

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından hazırlanan yeni rapor, son iPhone güncellemesinin bazı anahtar noktalarını ortaya koydu. İddiaya göre Apple, iPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirmek istiyor. Gurman ayrıca Sağlık uygulamasında, bildirim panelinde değişiklikler yapılacağını belirtti.

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iPhone kilit ekranı için ön plana çıkan ilk yenilik, kilidi açmak zorunda kalmadan daha fazla eylem gerçekleştirebilme yeteneği oldu. Gurman'a göre Apple, bunu widget veya benzeri yeteneklere sahip duvar kağıtları ile sunacak.

iOS 16'ya gelecek özellikler sızdı! Always on Display ve dahası

Kilit ekranının daha işlevsel olmasının da ötesinde Always on Display (her zaman açık ekran) desteğinin gelmesi bekleniyor. Halihazırda birçok Android telefonda ve Apple Watch'ta bulunan bu özellik, iPhone ekranın dinamik yenileme hızı sayesinde mümkün olabilir.

Bununla birlikte Always on Display özelliği, iPhone 13 ve 13 Pro Max dinamik yenileme hızını destekliyor olmasına rağmen, sadece iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'e verilecek.

Gurman, kilit ekranı detaylarına ek olarak Mesajlar uygulamasının da "daha fazla sosyal ağ benzeri işlevsellik" kazanacağını iddia etti. Bu yeniliklerin ne olacağı şimdilik belirsiz, ancak özellikle sesli mesajlara dikkat çekti.

iOS 16'ya gelecek özellikler sızdı! Always on Display ve dahası

iOS 16 yeniliklerinin haricinde Apple TV işletim sistemi tvOS 16 ile de bazı ilgi çeken değişiklikler olacak. Mark Gurman, Apple'ın "akıllı evi kontrol etme" yeteneklerinin gelişeceğini dile getirdi. Halihazırda tvOS ile HomeKit güvenlik kameralarından video görüntüleyebilir ve kapı zili kamerası ile bildirim almak mümkün.

Siz iOS 16 özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşın.

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Kaynak: Shiftdelete

Bloomberg, Haziran, Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

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