İos İçin Whatsapp Business, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu WhatsApp Business ile küçük ve orta ölçekli işletmelere müşterileri ile daha kolay ve hızlı bir şekilde iletişim kurma imkanı sağlamıştı. Fakat WhatsApp Business, kısa süre önceye kadar yalnızca Android platformu üzerinden kullanılabiliyordu.
WhatsApp, işletme uygulamasının iOS sürümünü geçtiğimiz hafta "Bugün iOS için WhatsApp Business uygulamasını sizlere sunuyoruz." açıklaması ile hizmete açtı. WhatsApp Business'ın iOS platformu için yayınlanması özellikle iOS cihaz kullanan işletmeleri memnun etmiş olsa da servis, ilk günlerde yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyordu.
WhatsApp Business, bugün itibarıyla Türkiye
'de de erişime açılmış durumda. Eğer müşterileriniz ile daha kolay ve hızlı bir şekilde iletişime geçmek istiyorsanız WhatsApp Business uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan hem iOS hem de Android cihazınız için indirebilirsiniz.