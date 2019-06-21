Son Dakika Haberleri: iOS uygulama geliştiricileri Android geliştiricilerinden çok kazanıyor
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iOS uygulama geliştiricileri Android geliştiricilerinden çok kazanıyor

1 saat önce

Yapılan bir araştırma, iOS platformu için uygulama geliştirenlerin Android'e kıyasla daha fazla gelir elde ettiğini ortaya koydu.

iOS uygulama geliştiricileri Android geliştiricilerinden çok kazanıyor, System.String[]

Yapılan bir araştırma, iOS platformu için uygulama geliştirenlerin Android'e kıyasla daha fazla gelir elde ettiğini ortaya koydu. Mobil uygulama alanında yaptığı araştırmalarla tanınan Sensor Tower'un raporuna göre App Store geliştiricileri yani iOS platformu için uygulama yazanlar, brüt gelirde Google Play Store geliştiricilerine oranla yüzde 64 oranında daha fazla kazanç elde ediyor.

2019 yılının ilk çeyreğinde 100 App Store yayıncısı 83.8 milyon dolar gelir elde ederken Google ekosisteminde en iyi 100 uygulama yayıncısı ise 51 milyon dolar kazanabildi.

iOS ve Android platformunun gelir bakımından arasındaki bu büyük farkın en önemli nedenlerinden biri iOS kullanıcılarının Android kullanıcılarına göre abonelik tabanlı uygulamalara ücret ödeme konusunda daha 'yatkın' olması.


Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:13 Kaynak: DHA
App Store, Güncel
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