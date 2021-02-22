IoT Eurasia'da dijital fabrikalar ve robotların geleceği konuşulacak - Son Dakika

Mitsubishi Electric, bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek olan IoT Eurasia etkinliğine katılacak.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, işletmelerin üretim hatlarının dijitalleşmesini ve bu sayede akıllı üretime geçmelerini sağlayan Mitsubishi Electric, bu yıl ilk kez çevrim içi düzenlenecek IoT Eurasia etkinliğinde gümüş sponsor olarak yer alacak.

23 Şubat'ta gerçekleşecek etkinlik, çok sayıda profesyoneli ve alanının öncü markalarını bir araya getirerek nesnelerin interneti, yapay zeka ve dijital dönüşüm konularındaki son teknoloji trendlerinin farklı sektörler bazında inceleneceği bir zirve olacak.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, "Dijital Fabrikalar ve Robotların Ruhu" sunumuyla etkinlikte yer alacak.

Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama PLC Ürün Takım Lideri Merve Sarıhan ve Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Takımı Servo ve Hareket Kontrol Ürünleri Takım Lideri Ali Can Kıbrıslı ise "Titreşim Bastırma Kontrolü" başlıklı canlı demo sunumlarıyla akıllı PLC sistemleri ile entegre çalışan servo-motion sistemlerindeki titreşim bastırma kontrolü özelliğini ve gelecek teknolojilerini tanıtacak.

Maliyetleri minimuma indirirken, verimliliği maksimuma çıkarıyor

Verilen bilgiye göre, bu yıl 100. yaşını kutlayan Mitsubishi Electric; Sanayi 4.0'a dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile yanıt veriyor, yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan bu konseptle üreticilerin küresel rekabette öne çıkmasına imkan tanıyor.

Tescilli yapay zeka (AI) teknolojisi "MAISART" ile şirketlerin yapay zekadan yüksek fayda sağlamaları için çalışan Mitsubishi Electric; robotlar, gömülü bilgisayar sistemleri ve akıllı PLC'ler başta olmak üzere tüm yeni nesil otomasyon çözümleriyle üretimde maliyetleri minimuma indirirken, verimliliği maksimuma çıkarıyor.

Dijital fabrikalarla Türk sanayicilerini geleceğe hazırlayan Mitsubishi Electric'in inovatif teknolojilerini paylaşacağı etkinliklerle ilgili bilgilere Mitsubishi Electric Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.