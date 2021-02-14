Iot ve Ict Sistemler Güvenilir Mi?

Connected System Kurucu Ortağı ve CEO'su Ferhan Köksal, IoT ve ICT sistemlerinin güvenliği hakkında konuştu.

IoT ve ICT sisteminin yeni gibi zannedildiğini ancak eskiden beri kullanıldığını ve topluma faydalı işler sağladığını söyledi.

Teknolojinin çok hızlı geliştiğini beraberinde tehlikeleri de içinde barındırdığını vurgulayan Köksal, teknolojinin kötü ellere geçmesiyle büyük risk oluşabileceğini, nasıl kullanıldığının önemli olduğunu ifade etti.

Covid-19 sürecinde IoT ve ICT teknolojisinin, kullanılan aplikasyonların büyük fayda sağladığını belirten Köksal, "Doğru etik kararları toplumsal olarak oturtursanız teknoloji her zaman iyi bir şeydir. Ama etik kurallar oluşmazsa inanılmaz tehlikeli olabilir"dedi.

Ferhan Köksal, IoT ve ICT teknolojisinin birçok sektörde faydalı olduğunu ancak yanlış kullanımda tehlikeli olabileceğini söyledi.