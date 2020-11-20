Iota Kasırgasının vurduğu Orta Amerika'da bilanço ağırlaşıyor - Son Dakika

Orta Amerika'yı vuran lota Kasırgası nedeniyle Honduras'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, Nikaragua'da ise 21'e yükseldi.

Iota Kasırgası, Orta Amerika'da hayatı durma noktasına getirdi. Honduras, Nikaragua, El Salvador, Guetemala ve Kolombiya'yı kategori 5 seviyesinde vuran Iota Kasırgasında bilanço ağırlaştı. Ölümlerin çoğu Nikaragua ve Honduras'ta kaydedildi. Honduraslı yetkililer, El Salvador sınırına yakın yerli Lencas nüfusunun yaşadığı dağlık bir bölgedeki bir köyde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ülkede toplam ölü sayısının 14'e yükseldiğini duyurdu. Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uluslararası yardım çağrısında bulunarak, "Büyük bir felaket durumundayız ve dünyanın ülkemizi yeniden inşa etmemize yardım etmesine ihtiyacımız var" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Nikaragua'da ise kasırganın 8 kişinin daha ölümüne yol açtığı, toplam ölü sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının 8 kişinin ülkenin kuzeyinde öldüğü bölgede yoğunlaştırıldığı aktarıldı.

Yetkililer, Orta Amerika'daki benzeri görülmemiş 2020 kasırga sezonunun yol açtığı yıkımın ABD'ye göçü tetikleyebileceğine ve korona virüs nedeniyle uygulanan karantinanın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini daha da derinleştirebileceğine dikkat çekti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosunun (UNHCR) Orta Amerika bölgesel temsilcisi Giovanni Bassu, önümüzdeki aylarda Orta Amerika'da göçün artması sonucu zorlukların artacağını görmeyi beklediğini belirtti.

Öte yandan, Iota Kasırgası nedeniyle Panama'da 2, Kolombiya'da 2, El Salvador'da da 1 kişi hayatını kaybetmişti. Son verilerle birlikte Iota Kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a ulaştı. - MANAGUA