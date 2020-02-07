Iowa'da Demokratların ilk ön seçimini Buttigieg ile Sanders başa baş tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iowa'da Demokratların ilk ön seçimini Buttigieg ile Sanders başa baş tamamladı - Son Dakika

Iowa'da Demokratların ilk ön seçimini Buttigieg ile Sanders başa baş tamamladı

47 dakika önce

ABD'de Demokrat Parti, tartışmalara neden olan Iowa'daki ilk ön seçimin sonuçlarını 4 gün sonra açıklarken, Pete Buttigieg ile Bernie Sanders seçimi başa baş tamamladı.

Iowa'da Demokratların ilk ön seçimini Buttigieg ile Sanders başa baş tamamladı, System.String[]

ABD'de Demokrat Parti, tartışmalara neden olan Iowa'daki ilk ön seçimin sonuçlarını 4 gün sonra açıklarken, Pete Buttigieg ile Bernie Sanders seçimi başa baş tamamladı.

Kasım ayındaki başkanlık yarışının Iowa'daki ilk ön seçimi, Demokratlar açısından sonuçların bir türlü açıklanamaması nedeniyle sancılı geçti.

Pazartesi günü yapılan ön seçimde Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump yüzde 97,1 ile seçimi kazanırken, Demokrat Parti raporlama uygulamasındaki "kodlama hatası"na takıldı.

Seçimin üzerinden 4 gün geçtikten sonra sonuçların yüzde 100'ünü açıklayabilen Demokrat Parti, eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in yüzde 26,2, Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ise yüzde 26,1 oy aldığını duyurdu.

Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'ın yüzde 18 ile üçüncü sırada yer aldığı yarışta, Demokratların favorilerinden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise yüzde 15,8'de kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Parti yönetimi sonuçları gözden geçiriyor

Öte yandan yarışı başa baş tamamlayan ilk iki aday ön seçimi kazandığını savunurken, Demokrat Parti yönetiminin Iowa'daki sonuçların yeniden gözden geçirilmesini istediği ve nihai sonuçlar üzerinden yeni bir açıklamanın yapılabileceği belirtiliyor.

ABD'de seçim sonuçlarını veren ana kaynak olarak sayılan AP haber ajansı da "Iowa'da kazananı ilan edemeyecek kadar sonuçların yakın ve tutarsız olduğu" açıklaması yaptı.

ABD'de seçim süreci

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partinin adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.

Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

Ön seçim sürecinde parti toplantıları ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler olmak üzere, her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.

Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirlenecek. Bu sayının yarıdan bir fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Iowa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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