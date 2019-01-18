Son Dakika Haberleri: İp Dolanması Sonucu Boynu Kırılan Öğrenci Hayatını Kaybetti

İp Dolanması Sonucu Boynu Kırılan Öğrenci Hayatını Kaybetti

1 saat önce

İp dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci hayatını kaybettiMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde ip dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci, karne almasına bir gün kala toprağa verildi.

İp dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci hayatını kaybetti

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde ip dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci, karne almasına bir gün kala toprağa verildi.
İlçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan 100 haneli ve 600 nüfuslu Yurttutan köyünde ikamet eden ve Hamurpet Ortaokulunda eğitim gören Maruf Demir (13), dün yaşanan talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Kestikleri koyunun derisinin yüzdürülmesi için ağaca asılan ipi toplarken ayağının kayması sonucu ipin boynuna dolanmasıyla boyun kemiği kırılarak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi Maruf Demir, karne almasına bir gün kala toprağa verildi.
Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz da, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile baba Nesim Demir'e taziye ziyaretinde bulundu. Baba Demir ile yakından ilgilenen Kaymakam Kaçmaz, yapılan duanın ardından köyden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:19 Kaynak: İHA

Jandarma, Muş, Varto, Genel
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