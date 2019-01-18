İp Dolanması Sonucu Boynu Kırılan Öğrenci Hayatını Kaybetti
1 saat önce
İp dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci hayatını kaybettiMUŞ - Muş'un Varto ilçesinde ip dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci, karne almasına bir gün kala toprağa verildi.
İp dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci hayatını kaybetti
MUŞ - Muş
'un Varto
ilçesinde ip dolanması sonucu boynu kırılan öğrenci, karne almasına bir gün kala toprağa verildi.
İlçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan 100 haneli ve 600 nüfuslu Yurttutan köyünde ikamet eden ve Hamurpet Ortaokulunda eğitim gören Maruf Demir (13), dün yaşanan talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybetti. Kestikleri koyunun derisinin yüzdürülmesi için ağaca asılan ipi toplarken ayağının kayması sonucu ipin boynuna dolanmasıyla boyun kemiği kırılarak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi Maruf Demir, karne almasına bir gün kala toprağa verildi.
Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz da, beraberindeki İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile baba Nesim Demir'e taziye ziyaretinde bulundu. Baba Demir ile yakından ilgilenen Kaymakam Kaçmaz, yapılan duanın ardından köyden ayrıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:19 Kaynak: İHA
Ünlü Türkücü Alişan'dan Keleşli Fotoğraf!
Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
Koyun Kesen Babasına Yardım Eden 13 Yaşındaki Çocuk, Korkunç Şekilde Can Verdi
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu