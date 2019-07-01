Son Dakika Haberleri: Ip Man 4 Filmi
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Ip Man 4 Filmi

1 saat önce

Ip Man 4 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ip Man 4 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ip Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.


Yönetmen: Wilson Yip
Senaryo: Edmond Wong
Oyuncular: Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan , Scott Adkins, Vanness Wu, Mark Strange, Jim Liu, Nicola Stuart- Hill, Kent Cheng , Yue Wu, Chris Collins, Archibald C. McColl IV, David Johnson Wood, Mark Hugh- Williams, Darren Leung, Nathan Head, Steven Dasz, David Charles-Cully, Debra Tennant, Adrian Wheeler, Ka-nin Ngo, Troy Sandford, Grace Englert, Khariis Ubiaro, Hannah Templeton-Cox, Leah Watson-Lee, T. Mark Owens, John F. Cruz, Jade Powell, Winson Ting, Vicky Crooke
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Yip Man 4
Yapımcı Firma: Mandarin Motion Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Hong Kong
Orijinal Dili: Güney Çince
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 27.09.2019

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Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
Amerika Birleşik Devletleri, Yönetmen, Sinema
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