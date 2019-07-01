Ip Man 4 Filmi

Ip Man film
inin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu film
de Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor. Yönetmen:
Wilson Yip Senaryo:
Edmond Wong Oyuncular:
Donnie Yen, Kwok-Kwan Chan , Scott Adkins
, Vanness Wu, Mark Strange, Jim Liu, Nicola Stuart- Hill
, Kent Cheng , Yue Wu, Chris Collins
, Archibald C. McColl IV, David Johnson Wood, Mark Hugh- Williams
, Darren Leung, Nathan Head, Steven Dasz, David Charles-Cully, Debra Tennant, Adrian Wheeler, Ka-nin Ngo, Troy
Sandford, Grace Englert, Khariis Ubiaro, Hannah Templeton-Cox, Leah Watson-Lee, T. Mark Owens, John F. Cruz, Jade Powell, Winson Ting, Vicky CrookeFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Yip Man 4Yapımcı Firma:
Mandarin Motion PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Hong KongOrijinal Dili: Güney
ÇinceDağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
27.09.2019Ip Man 4 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.