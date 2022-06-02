Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti - Son Dakika
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Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti

02.06.2022 10:39
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti

Adana'da içinde 11 Cumhuriyet Altını olan atılmış ip yumağı bulan Yüreğir Belediyesinde çalışan Ömer Kaplan, altınları sahibine teslim etti.

Adana'da içinde 11 Cumhuriyet Altını olan atılmış ip yumağı bulan Yüreğir Belediyesinde çalışan Ömer Kaplan, altınları sahibine teslim etti.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye işçisi 6 çocuk babası Ömer Kaplan, Önal ailesinin evinin bulunduğu Dadaloğlu Mahallesi'nde çim biçme ve budama çalışması yaparken ip yumağını buldu. Kaplan, işe yarar düşüncesiyle yumağı alıp eve götürdü. Yumağın içindeki altınları bulan Zemzem Kaplan, eşi Ömer Kaplan'a haber verdi.

Kaplan, bunun üzerine yumağı bulduğu bölgede apartman yöneticileri ve sakinlerini ziyaret ederek sahibini araştırmaya başladı. Kaplan, bir apartmanın yöneticisiyle konuyu konuşurken kulak misafiri olan Nurten Çelik, altınların annesine ait olduğunu söyledi. Kaplan, olay hakkındaki sorularını doğru cevaplayan Çelik'e altınları teslim etti.

Öte yandan a??????ltınların olduğu ip yumağının Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan Nuhuya Önal'a ait olduğu, Önal'ın bir yakınının düğünü için geldiği 21 Mayıs'ta Adana'da oğlunun evindeyken çantasında taşıdığı ve içinde 11 Cumhuriyet Altınını sakladığı ip yumağını alan torunlarının yumağı sokağa attığı belirlendi.

Önal'ın kızı Nurten Çelik, altınların bulunacağına ihtimal vermediklerini belirterek, "Annem eve döndükten sonra kaybolduğunu fark etti. Geçtiğimiz hafta Ömer Bey apartman yöneticisiyle konuşurken kulak misafiri oldum. Altınların sahibini arıyordu. Hemen annemin altınlarının kaybolduğunu söyledim. Annem çok üzgündü, sürekli ağlıyordu. Bu dönemde böyle bir davranış, bizi çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Eşinin yumakta altın olduğunu fark edip kendisine haber verdiğini aktaran Kaplan, "Ben de hemen yumağı bulduğum bölgedeki apartman sakinleriyle görüştüm. O sırada Nurten Abla geldi. Altınlarının kaybolduğunu söyledi. Neyin içinde, kaç altın olduğunu sordum. Cevaplayınca, altınlarının bende olduğunu söyledim. Sevindi, çığlıklar attı. O ağlarken ben de duygulandım. Çok mutluyum. Yine olsa aynısını yaparım." diye konuştu.

İşçiye ödül

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışırken sokakta bulduğu altınları sahibine teslim eden Kaplan'ı makamında ağırladı, örnek davranışı nedeniyle çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kocaispir, şunları kaydetti:

"Ömer, Park Bahçeler Müdürlüğümüzde çalışan çok değerli bir kardeşimiz. Bir emekçi, alın teri ile helal parasını kazanarak evine ekmek götüren bir kardeşimiz. Çalışırken bulduğu altınları sahibine teslim etti. Belediyemizde çalışan, bu milletin evladı bu kardeşimize de böyle davranmak yakışırdı. Bu davranış bizim toplumumuzun en temel değerlerinden biri, inancımız da bunu gerektirirdi. Kendisi ile gurur duyuyorum."

Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti
Adana'da bir işçi sokakta bulduğu altınları sahibine teslim etti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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