iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi - Son Dakika
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iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi

14.06.2022 07:41
iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi

iPad Pro için M2 işlemci müjdesi verildi. Sonbaharda iPhone 14 ile birlikte duyurulacağı iddia edilen yeni iPad Pro nasıl olacak?

Apple'ın Eylül veya Ekim ayında iPhone 14 serisini duyurmasını bekliyoruz. Ancak yıl sonunda duyurulacak tek model iPhone 14 olmayabilir. Son sızıntılar, şirketin M2 işlemcili iPad Pro üzerinde çalıştığını gösteriyor.

M2 işlemcili iPad Pro Eylül'de geliyor

Önümüzdeki sonbaharda iPhone 14 serisini duyuracak olan Apple'ın, M2 işlemcili iPad Pro da sunacağı belirtildi. Ortaya çıkan yeni iddiaya göre şirket, 2023'ün ilk çeyreği için tamamen yeni bir modelden önce, iPad Pro'yu M2 ve hatta MagSafe ile yenileyebilir.

Apple'dan dev ekranlı iPad Pro sürprizi!

Kısa süre önce duyurulan MacBook Air ve Pro gibi M2 çipiyle donatılmış iPad Pro çok uzakta olmayabilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPad Pro yenilemesini yıl sonunda yapılacak etkinlikte ortaya çıkaracak.

iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi

Daha önce analist Ross Young, 14,1 inçlik mini LED iPad Pro'nun 2023'te geleceğini belirtmişti. Young ayrıca yeni iPad Pro'ların bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılabileceğini öne sürmüştü. Mark Gurman'dan gelen yeni iddia ise bu bilgileri destekler nitelikte.

Nisan 2021'de duyurulan iPad Pro, halihazırda M1 işlemcisinden gücünü alıyor. Bundan dolayı, yeni modellerin geçtiğimiz hafta WWDC'de gün yüzüne çıkan M2'ye sahip olması şaşırtıcı değil.

Gurman ayrıca iPhone 12 ve 13'te olduğu gibi, iPad Pro yenilemesinde MagSafe şarjından yararlanılacağını öne sürdü. Apple'ın manyetik şarj teknolojisine sahip olacak yeni iPad, daha büyük şarj cihazlarının da habercisi olabilir.

iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi

Son olarak Gurman, kamera tarafından da bazı değişiklikler yapılacağını söyledi. Şu anda iPad Pro'da 12 ve 10 Megapiksellik ikili kamera kurulumu yer alıyor. Yeni kameralar ile ilgili detayların henüz belli olmadığını hatırlatalım.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel iPad Pro için M2 sürprizi! Çıkış tarihi verildi - Son Dakika

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