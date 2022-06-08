iPadOS 16 ile iPad'lerin önündeki en büyük engel kalkıyor!

Apple'ın Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC22) ilk ayağı geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Şirket; iOS 16, MacOS Ventura, iPadOS 16, watchOS 9'un yanı sıra M2 işlemcili MacBook Air ve Pro modellerini tanıttı. Aynı zamanda sürümlerle ilgili dikkat çeken özellikler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak iPadOS 16 ile iPad'lerin önündeki en büyük engellerden birisi de kalkıyor.

iPadOS 16 ile RAM kullanım limiti artıyor

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıla kadar iPad'lerde bir uygulamanın kullandığı maksimum RAM miktarı 5 GB idi. Ancak M1 işlemcili iPad Pro'lar 16 GB kadar RAM opsiyonu sunuyordu. Bu durum, iPadOS 15 ile değişti. Zira Apple, uygulama geliştiricilerine uyguladığı bu kısıtlamayı bir nebze olsun gevşetti ve 5 GB'lik sınır 12 GB'a kadar çıktı.

WWDC22'de vitrine çıkan iPadOS 16, kullanılabilir RAM miktarı daha da artırıyor. Apple, Virtual Memory Swap sayesinde RAM miktarını 256 GB ve üzeri depolama alanına sahip ?M1? iPad modelleri için 16 GB'a kadar yükseltecek.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

Apple'ın Virtual Memory Swap özelliğiyle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle;

Virtual Memory Swap sayesinde iPad'in depolama alanı tüm uygulamalarda kullanabilir belleği artırmak için değerlendirilebiliyor. En zorlu uygulamalarda 16 gigabayta kadar bellek sağlayarak multitasking deneyimini tamamen kusursuz bir hale getirmeye yardımcı oluyor.

iPadOS 16 Geliştirici Beta sürümü, halihazırda indirilebilir durumda. Ayrıca herkese açık beta, temmuzda gelecek. Kararlı sürüm ise sonbaharda yayınlanacak.

iPadOS 16 alacak modeller ise şöyle;

1. Nesil iPad Pro

2. Nesil iPad Pro

3. Nesil iPad Pro

4. Nesil iPad Pro

5. Nesil iPad Pro

2. Nesil iPad Air

3. Nesil iPad Air

4. Nesil iPad Air

4. Nesil iPad mini

5. Nesil iPad mini

5. Nesil iPad

6. Nesil iPad

7. Nesil iPad

8. Nesil iPad

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