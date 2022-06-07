iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri - Son Dakika
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iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

07.06.2022 10:12
iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

Apple, WWDC22 etkinliğinde özellikleri ile dikkat çeken iPadOS 16 sürümünü tanıttı. İşte iPadOS 16 güncellemesi alacak modeller..

iPad serisini daha işlevsel hale getirmek isteyen Apple, 2019 yılında gerçekleştirilen WWDC etkinliğinde iPadOS işletim sistemini tanıttı. WWDC22'de iPadOS 16 tanıtıldı. İşte yeni sürümde yer alan dikkat çekici özellikler ve iPadOS 16 güncellemesi alacak modeller…

iPadOS 16 özellikleri

M1 işlemci ailesiyle birlikte iPad ailesi, dizüstü bilgisayarlar ile rekabet edebilecek seviyeye geldi. Güncelleme alan iPad modelleri, iPadOS 16 sayesinde daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olacak.

iOS 16 tanıtıldı! İşte güncellenecek modeller!

iPadOS 16 güncellemesiyle birlikte Apple ekosistemi daha da güçlü hale geldi. Kullanıcılar iPadOS 16 sayesinde FaceTime'da sekme paylaşabilecek ve sekme çubuğunda insanların hangi sekmelere baktığını görebilecek.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

iPadOS, yeni güncellemeyle iş odaklı kullanıcılar için yeni özellikler sunacak. iPadOS 16 kullanıcıları, masaüstü sınıfı uygulamalar olarak adlandırılan yazılımlara erişebilecek.

Yalnızda M1 işlemcili iPad modellerinde kullanılabilen yeni bir ekran ölçeklendirme ayarı tanıtıldı. Kullanıcılar, ekran boyutlarını istedikleri şekilde düzenleyerek daha fazla uygulamayı aynı anda kullanabilecek.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

iPadOS 16, uygulamaların daha fazla bellek ihtiyacı olduğunda 16 GB'a kadar sanal bellek sunabilecek. Ayrıca yeni iPadOS sürümünde Stage Manager adı verilen ekran yönetim özelliği, harici ekran desteğiyle birlikte sunulacak. Görünüşe göre iPad Pro ailesi, macOS benzeri pencere yönetim sistemiyle MacBook Air modelinin yerini alacak.

Apple iPadOS 16 sürümünde, iOS 16'da tanıtılan Passkeys ve Mesajlar uygulamasındaki SharePlay özelliklerini sunacak. Kullanıcılar, iPadOS 16 ile yep yeni bir dosya yöneticisine kavuşuyor.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

iPadOS 16 sürümünde düzenleme modu gerekmeden birden fazla dosya seçme ve dosya uzantısı değiştirme gibi dikkat çeken özellikler mevcut. Apple, dizin boyutunu ve dizin içerisindeki diğer dizinleri dosya yöneticisi ekranında kullanıcılara sunacak.

iPadOS 16 güncellemesi alacak modeller

Apple, yeni iPadOS sürümünü tüm iPad Pro modellerine sunacak. 2. Nesil ve üzeri iPad Air modeline sahip kullanıcılar, iPadOS 16 güncellemesini indirebilecek.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

1. Nesil iPad Pro

2. Nesil iPad Pro

3. Nesil iPad Pro

4. Nesil iPad Pro

5. Nesil iPad Pro

2. Nesil iPad Air

3. Nesil iPad Air

4. Nesil iPad Air

4. Nesil iPad mini

5. Nesil iPad mini

5. Nesil iPad

6. Nesil iPad

7. Nesil iPad

8. Nesil iPad

iPadOS 16 ne zaman yayınlanacak?

Apple, iPadOS 16 sürümünün ne zaman yayınlanacağını açıkladı. iPadOS 16 Geliştirici Beta sürümü, bugünden itibaren indirilebilir hale gelecek.

iPadOS 16 tanıtıldı: İşte özellikleri

iPadOS 16 Beta, herkese açık şekilde Temmuz 2022'de sunulacak. Kararlı sürümün ise sonbahar aylarında indirilebilir hale geleceği açıklandı.

Siz tanıtılan iPadOS 16 sürümünün özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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