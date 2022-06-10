iPadOS 16 yükleyip denedik! - Son Dakika
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iPadOS 16 yükleyip denedik!

10.06.2022 07:39
iPadOS 16 yükleyip denedik!

Apple, 2019 yılında gerçekleştirilen WWDC etkinliğinde iPadOS işletim sistemini ilk kez tanıttı. iPadOS 16 sürümünü yükleyip inceledik!

iPad serisini daha işlevsel hale getirmek isteyen Apple, 2019 yılında gerçekleştirilen WWDC etkinliğinde iPadOS işletim sistemini ilk kez tanıttı. iPadOS 16 sürümünü yükleyip inceledik!

iPadOS 16 özellikleri

M1 işlemci ailesiyle birlikte iPad ailesi, dizüstü bilgisayarlar ile rekabet edebilecek seviyeye geldi. Güncelleme alan iPad modelleri, iPadOS 16 sayesinde daha fazla kişiselleştirme seçeneğine sahip olacak.

iPadOS 16 güncellemesiyle birlikte Apple ekosistemi daha da güçlü hale geldi. Kullanıcılar iPadOS 16 sayesinde FaceTime'da sekme paylaşabilecek ve sekme çubuğunda insanların hangi sekmelere baktığını görebilecek.

iPadOS, yeni güncellemeyle iş odaklı kullanıcılar için yeni özellikler sunacak. iPadOS 16 kullanıcıları, masaüstü sınıfı uygulamalar olarak adlandırılan yazılımlara erişebilecek.

Yalnızda M1 işlemcili iPad modellerinde kullanılabilen yeni bir ekran ölçeklendirme ayarı tanıtıldı. Kullanıcılar, ekran boyutlarını istedikleri şekilde düzenleyerek daha fazla uygulamayı aynı anda kullanabilecek.

iPadOS 16, uygulamaların daha fazla bellek ihtiyacı olduğunda 16 GB'a kadar sanal bellek sunabilecek. Ayrıca yeni iPadOS sürümünde Stage Manager adı verilen ekran yönetim özelliği, harici ekran desteğiyle birlikte sunulacak. Görünüşe göre iPad Pro ailesi, macOS benzeri pencere yönetim sistemiyle MacBook Air modelinin yerini alacak.

Apple iPadOS 16 sürümünde, iOS 16'da tanıtılan Passkeys ve Mesajlar uygulamasındaki SharePlay özelliklerini sunacak. Kullanıcılar, iPadOS 16 ile yep yeni bir dosya yöneticisine kavuşuyor.

iPadOS 16 sürümünde düzenleme modu gerekmeden birden fazla dosya seçme ve dosya uzantısı değiştirme gibi dikkat çeken özellikler mevcut. Apple, dizin boyutunu ve dizin içerisindeki diğer dizinleri dosya yöneticisi ekranında kullanıcılara sunacak.

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise Mail uygulamasına eklenen özellikler. Üretkenliği artırmayı hedefleyen Apple, kullanıcılara gönderdikleri e-postayı alıcının gelen kutusuna ulaşmadan önce iptal etme imkanı sunuyor. Gmail'de de yer alan e-posta zamanlama özelliği, nihayet Apple'ın Mail uygulamasına eklendi. Kullanıcılar, yazım yanlışlarını Mail uygulaması üzerinden görerek gramer hatasını en aza indirebilecek.

iPad ailesini iş odaklı hale getiren Apple, Safari uygulamasında da önemli değişikliklere imza attı. Safari uygulamasında daha fazla kişiselleştirme imkanı sunan iPadOS 16, kullanıcılara daha iyi bir çalışma sağlıyor. Paylaşılan Sekme Grupları özelliği sayesinde kullanıcılar, çalışma esnasında istedikleri sekmeleri takım arkadaşlarıyla paylaşabilecek. Apple, Safari uygulamasına kullanıcıların çalışma esnasında iletişim kurabilmesi için sohbet özelliği de eklediğini duyurdu. Daha fazla kişiselleştirilebilen Safari, Sekme Grupları için ayrı arka plan görseli atama özelliğine kavuştu.

Görsel Arama özelliği, kullanıcılara istedikleri objeyi arka plandan ayırma olanağı sağlıyor. Yapay zeka destekli olan özellik, hayvanları ve cisimleri otomatik olarak algılayabiliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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