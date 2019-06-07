iPadOS'a ilk bakış, yeni özellikler fikrinizi değiştirmeye yeter mi?

iPadOS, iPad Hayranları için Sevecekleri Özelliklere Sahip, Peki Yeterli mi? iPadOS'a ilk bakış, yeni özellikler iPad konusundaki fikrinizi değiştirmeye yeter mi?Desktop sınıfı tarayıcı özellikleri, daha iyi çoklu görev işlemleri ve diğer yeni özellikler.

iPadOS, iPad Hayranları için Sevecekleri Özelliklere Sahip, Peki Yeterli mi?





iPadOS'a ilk bakış, yeni özellikler iPad konusundaki fikrinizi değiştirmeye yeter mi?



Desktop sınıfı tarayıcı özellikleri, daha iyi çoklu görev işlemleri ve diğer yeni özellikler. Bazı önemli değişiklikler eklenen Apple'ın iPad'leri daha çok dizüstü bilgisayara benzemiş. Ancak bu ne kadar yeterli? Gelin birlikte bakalım.



Apple'ın aslında uzunca bir süredir iPad'teki iOS işletim sistemi üzerinde değişiklikler yapacağını biliyorduk, ancak şirketin işleri bir adım öteye taşıyacağını ve iPadOS'u duyuracağını düşünen fazla kişi yoktur.



Apple'ın yazılım mühendisliği uzmanı Craig Federighi, iPad'in kullanım sürecinin "gerçekten farklı" bir deneyim haline geldiğini söylüyor. Zira telefon merkezli iOS sürümlerinden daha farklı olacak. Bu nedenle bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürüldüğünde yeni iPad'ler çok farklı ve güzel özellikler kazanacak.



Eklenen her özelliği listelemekten çok temelde başlıca nelerin değiştiğine bakarsak. Öncelikle hoş ve yeni bir ana ekran görüyoruz. Gelişmiş çoklu görev işlemleri, dosya yönetimine yeni bir yaklaşım ve Safari, bir dizüstü bilgisayarda olduğu gibi daha iyi bir web deneyimi sunuyor. Bu aslında yeni iPadleri iş ve oyun bilgisayarı olarak kullanmayı tercih edecekler için "daha iyi bir makine" gibi hissetmelerine yol açacak.



Geçen yıl duyurduğu iPad PRO modelleriyle Apple, aslında hala tabletlere bu pazarda yer olduğunu kanıtladı; ancak orada da bir dizüstü bilgisayara benzeme çabasını çok net olarak görmüştük.



Apple'ın tablet yazılım kalitesi, bir bakıma bu son değişiklikler ile Apple'ın donanım kalitesini yakalamaya başlamış gibi görünüyor. Peki esas soru ne?



iPadOS, iPad Hayranları için Sevecekleri Özelliklere Sahip, Peki Yeterli mi?





Tüm bu yeniliklere rağmen iPAD konusundaki fikrinizi değiştirmeye yetmeyebilir ancak Apple hayranlarını fazlasıyla memnun edebilir.



Kimine göre Apple'ın iPadOS duyurusu isminin dışında büyük bir sürpriz değil. Beklentiler ve söylentiler; iOS 13'ün iPad için ileriye dönük bir adım olacağını öne sürerek; iPad'i "gerçek bilgisayar" gibi yapmayı sağlayacak çoklu görev geliştirmelerini saylayacaktı. Aslında bu iPad kullanıcılarının kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir şey, özellikle 800 dolar ve yukarısı bir fiyata iPad Pro'ların satıldığını düşünürseniz.



Ancak bu kadar bir bütçeyi bu cihaza veriyorsanız, bir dizüstü bilgisayar kadar yetenekli olması da beklenir. Aslında tabletlerin açmazı da burada zaten.



Bu sonbaharda iPad'e gelen gelişmelerin listesi, şüphesiz Apple'ın tabletlerini hiç olmadığı kadar yetenekli hale getirecek. Ama gerçekçi olalım: iPad ve üzerindeki iOS işletim sistemini bu güne kadar yetersiz bulanlar için bu yenilikler muhtemelen fikrini değiştirecek düzeyde değil.



iPadOS'a ilk bakış attığımızda,





iPad kullanıcı deneyimini büyük ölçüde değiştirecek iyileştirmelere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bir Windows veya MacOS kullanmayı tercih edenlerdenseniz, iPad'i bu işlerinizde kullanmayı hala düşünmeyeceksiniz.



Bu güne kadarki iPad konusundaki en büyük eleştiri, Windows, MacOS ve Chrome rakiplerine göre çoklu görev yeteneğinin olmamasıydı. iPadOS ona bu yeteneği kazandırıyor ancak en fazla iki uygulamayı bölünmüş ekran olarak yana kullanabilirsiniz, diğerleri için sağ tarafta kaydırarak kullanmak zorundasınız. Tercihiniz yarım düzine farklı uygulamayı biriktirip hızlı bir şekilde tıklamaksa, iPad hala sizin için uygun değildir.



Bununla birlikte, Bölünmüş Görünüm öncekinden çok daha yetenekli çünkü Apple uygulamaların birden fazla "örneğe sahip olmasını sağlayacak" dedi. Örneğin, Notes uygulamasından üç farklı görünüm alabilir ve bunları Safari, Mail ve Slack seçeneğinin yanında sabitleyebilirsiniz. Açık olan belirli bir uygulamanın birden fazla görünümüne sahipseniz, simgesine dock'tan dokunmak hepsini görmenize izin verir. Aynı zamanda aynı uygulamadan yan yana birden fazla öğe de görüntüleyebilirsiniz. Önceden, Bölünmüş Görünüm'de yan yana iki Microsoft Word belgesi açamazdınız, ancak iPadOS bunu artık mümkün kılıyor.



iPad'i sık kullanan biri için bu hayatlarını kolaylaştıracak bir özellik olacak gerçekten.



Safari tarafında ise, Apple'ın burada yaptığı değişiklikler belki de multitasking-çok görevdende daha önemli. Apple'ın Craig Federighi'nin de belirttiği gibi, iPad'deki Safari büyük ölçüde bir mobil tarayıcı gibi işlem görüyordu. Google Dokümanlar gibi web uygulamaları çalıştırmak için uygun değildi ve web siteleri, iPad'in sunduğu ekran seçeneklerini kullanmak yerine, genellikle iPad üzerinden gelen kullanıcılarına mobil sürümlerini servis ettiler.



Şimdi ise bu durum değişecek, zira Safari özellikleri şimdi masaüstü tarayıcı seviyesine yükseltiliyor. Bu kesinlikle ileriye dönüş büyük bir adım. Mobil görünümde sıkışıp kalmamak, gelişmiş web desteği ve gerçek bir indirme yöneticisi, daha fazla klavye kısayolları, iPAD'i Gerçek bir bilgisayar gibi hissetmenizi sağlayacak.



Bir diğer büyük değişiklik de sonunda harici USB sürücüler ve SD kartlarla çalışan iPadOS Files uygulaması.





iPad'in piyasaya sürülmesinden bu yana dokuz yıldan fazla bir süre geçti ve çoğu zaman geleneksel bir dosya sistemine sahip değildi. iOS 11 bunu değiştirdi, ancak Dosyalar uygulaması hala bir Windows PC'de veya Mac'te bulabileceğiniz kadar yetenekli değildi (burada bir trend mi görüyorsunuz?). Harici sürücü desteği ve SMB sunucularını ve paylaşılan ağ sürücülerini görebilme özelliğine sahip olan yeni iPad OS Files – Dosyalar uygulaması özellikleriyle bu fark kapanacak.



Diğer Değişiklikler?





Ana ekrandaki değişiklikle tüm bu değişikliklerin yanında aslında devede kulak kalan değişiklikler olarak karşımıza çıkıyor. Apple'ın nihayet ana ekrana daha fazla uygulama ve widget koymak için iPad'in geniş ekranından daha iyi bir şekilde yararlanmasına rağmen, genel kullanım deneyimini gerçekten değiştirmiyor. Metin seçimi, kopyalama ve yapıştırma ve geri alma için yeni hareketler de iyileştirmelerdir, ancak yine de bir mouse – fare kullanmak kadar kolay olmayacaktır. Bu arada Mouse desteği de eklendi.



Evet, iPadOS'ta erişilebilirlik seçimi olarak fareler için de destek var, ancak ne kadar iyi çalıştığını söylemek için çok erken. Apple kapsamlı bir fare uyumluluğu ekliyorsa, bunun hakkında konuşacaklarından emin olabilirsiniz.)



Özetle ben tüm bu değişikliklerden sonra iPadOS işletim sistemini iPad hayranlarının oldukça seveceğinden eminim. İki yıl önceki iOS 11 ile başlayan daha yetenekli bir cihaz hissi giderek artıyor. Ancak hala bir Mac, bir PC'ye göre sınırlı özelliklere sahip. 2018'deki etkileyici iPad Pro tasarımı, bir dizüstü, bir masaüstü bilgisayara dönüşme çabalarının en önemlisiydi, o bile daha az yetenekli hissettirmişti.



Şu anda bu iPad Pro çizgisi ile yaratılmaya çalışılan hedef için iPadOS ile daha fazla destek veriliyor. Ancak bir günlük bilgisayar olarak kullanmayı tercih edenleri ikna etmek için yeterli gibi durmuyor. iPad her zaman iPad olacak ve kullanıcısı ve ihtiyaçları diğerlerinden farklı olacak gibi geliyor bana…



Siz ne dersiniz?

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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