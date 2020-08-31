iPara'nın yeni genel müdürü Burhan Eliaçık oldu - Son Dakika

SANAL POS ve online ödeme çözümleri sunan iPara'nın yeni genel müdürünün Burhan Eli açık olduğu duyuruldu.

Dijital ödemenin yaygınlaşması için kredi ve banka kartlarının online ödemelerde kullanılmasını sağlayan iPara'nın yeni genel müdürünün Burhan Eliaçık olduğu açıklandı. Açıklamada, "iPara'nın yeni dönem güçlü büyüme hedeflerine yönelik çalışmalara liderlik edecek olan Eliaçık, kuruluşunda yer aldığı Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürecek" ifadelerine yer verildi.