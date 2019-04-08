Son Dakika Haberleri: 'IPARD 2' proje başvuruları başladı

'IPARD 2' proje başvuruları başladı

1 saat önce

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları başladı.

'IPARD 2' proje başvuruları başladı, System.String[]
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:23 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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