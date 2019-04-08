'IPARD 2' proje başvuruları başladı
1 saat önce
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları başladı.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca, "Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD) 5. Başvuru Çağrısı"na ilişkin yeni proje başvuruları başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:23
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