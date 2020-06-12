IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 4. Grup ve 8. Başvuru Çağrısı 1. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:



"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 8 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 6. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. grup sonuçları ile 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçları belli oldu. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde 33 adet, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinde ise 105 adet projenin incelemesi tamamlanmış olup, 'Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu' tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başlamıştır. Bu iki grupta onaylanan 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde Açıklanan Projelerin; 15'i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yatırımı, 7'si zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 8'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri yatırımı, 3'ü de yenilenebilir enerji yatırımıdır. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbirinde Açıklanan Projelerin; 60'ı süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 9'u kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, 2'si su ürünleri işleme, 30'u meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor."



Bakan Pakdemirli, her iki çağrı kapsamında onaylanan projelerin www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandığını söyledi. - ANKARA