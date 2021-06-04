Ipard Iı Programı 9. Çağrı Dönemi Onbeşinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi İkinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi Yayımlanmıştır

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onbeşinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştırIPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik...

IPARD II Programı 9. Çağrı Dönemi Onbeşinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır IPARD II Programı Dokuzuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbiri ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinden Onbeşinci Grup ile Onuncu Başvuru Çağrı Dönemi, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinden ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi yayımlanmıştır. " 9. Çağrı Onbeşinci Grup ve 10. Çağrı ikinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesini görmek için tıklayınız

Çiftlik, Toplum, Son Dakika Kaynak: Habermetre Son Dakika › Toplum › Ipard Iı Programı 9. Çağrı Dönemi Onbeşinci Grup ve 10. Çağrı Dönemi İkinci Grup Desteklenmek Üzere Seçilen Başvurular Listesi Yayımlanmıştır - Son Dakika

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