IPARD-II programı kapsamında 9'uncu başvuru çağrı ilanına çıkıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro, yani 1.2 milyar TL olan IPARD-II 9. başvuru çağrısı için ilana çıktık" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II programı kapsamında 9. başvuru çağrı ilanına çıkıldığını duyurdu. Pakdemirli, "IPARD destekleri ile bir yandan AB standartlarında rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu çağrı kapsamında tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar (101) ile çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme (302) sektörlerinde sunulacak projeler desteklenecek" dedi.



"Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 104 milyon avro, yani 790 milyondur" diyen Pakdemirli, "Bu kapsamda yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbiri için ise 54 milyon avro, 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak" ifadelerini kullandı.



Toplamda 1.2 milyar TL hibe desteği bütçesi ayrılan IPARD-II 9'uncu başvuru çağrı ilanına ilişkin ayrıntılı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun internet sitesinden de ulaşılabilecek. - ANKARA